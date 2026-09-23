Спорт:

След тежката катастрофа: Възстановено е движението на главния път Казанлък - Стара Загора

23 септември 2026, 16:11 часа 665 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След тежката катастрофа: Възстановено е движението на главния път Казанлък - Стара Загора

Възстановено е движението на главния път между Казанлък и Стара Загора в района на разклона за село Тулово. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". Още: Три жертви след тежък сблъсък между Казанлък и Стара Загора

БТА припомня, че причината за затварянето на главния път беше катастрофа, при която загинаха трима души. Инцидентът стана минути след 11:00 часа. Още: Тежка катастрофа с две жертви край Котел

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
АПИ катастрофа жертви възстановено движение
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес