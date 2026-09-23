След тежката катастрофа: Възстановено е движението на главния път Казанлък - Стара Загора

Възстановено е движението на главния път между Казанлък и Стара Загора в района на разклона за село Тулово. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". Още: Три жертви след тежък сблъсък между Казанлък и Стара Загора

БТА припомня, че причината за затварянето на главния път беше катастрофа, при която загинаха трима души. Инцидентът стана минути след 11:00 часа. Още: Тежка катастрофа с две жертви край Котел