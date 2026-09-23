Възрастна жена беше намерена мъртва под срутена 200-годишна къща във Виена (ВИДЕО)

Трупът на изчезнала жена е бил изваден изпод развалините след частично срутване през уикенда на сграда в центъра на Виена, съобщи днес полицията. Спасителните кучета насочиха екипите към 85-годишната жена. Други трима обитатели оцеляха при срутването на сградата, която е на повече от 200 години, в неделя вечерта. Тежко ранена 57-годишна жена беше извадена от развалините от спасителен екип с въжета, докато 60-годишният ѝ съпруг и 88-годишна жена се измъкнаха с леки наранявания. Още: Откриха още тела под срутената сграда в центъра на Мадрид

Първоначално спасителните служби предположиха, че четвърти жител не е бил вътре в сградата, намираща се в близост до катедралата “Св. Стефан“, по време на инцидента. След като обаче възрастната жена не беше открита във втория си дом и сигналът от мобилния ѝ телефон беше проследен до мястото на срутването, спасителните служби възобновиха търсенето в сградата и по-късно откриха мъртвата жена. Причината за срутването остава неясна, въпреки че беше потвърдено, че наскоро в сградата са били извършвани строителни работи. Полицията съобщи, че разследването продължава. Още: Сграда се срути в центъра на Сидни, има тежко пострадали (ВИДЕО)