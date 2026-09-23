Супертриото RYMDEN за първи път в София

Три легенди – един музикален организъм... Една от най-оригиналните и вдъхновяващи супергрупи на съвременната скандинавска джаз сцена... Каквото и да кажете в тази посока за явлението RYMDEN, най-вероятно ще е повече от вярно. Истината е, че сплавта между норвежкия пианист Буге Веселтофт и 2/3 от E.S.T. – шведите Магнус Йострьом (барабани) и Дан Берглунд (контрабас) има заряда и мощта на Голям взрив, от който се раждат галактики.

Тримата "космически мореплаватели" издават първия си съвместен албум "Reflections & Odysseys" през 2019 г., но започват да се заформят като трио още през 2016 г. Друг важен юбилей освен тази 10-годишнина е 30 години от създаването на лейбъла Jazzland на Буге Веселтофт – издателската компания, в чийто каталог се появяват албумите на триото. За Буге триото е предизвикателство да се хвърли в съвсем нова посока (в дългата си кариера пианистът е експериментирал в какви ли не направления, някои от които дори създадени от самия него, но Rymden е първото му джаз трио за пиано-бас-барабани), а за Дан и Магнус – моментът да продължат нататък след смъртта на Есбьорн Свенсон с нещо наистина голямо, което хем е стъпило върху същата звукова и философска естетика, хем е достатъчно различно от E.S.T.

На 11 ноември в кино "Люмиер" (Зала 11, малкото НДК) RYMDEN ще изнесат концерт в рамките на "Alarma Punk Jazz", с който радиофестивалът на програма "Христо Ботев" чества своята 18-годишнина. За триото това ще е първо гостуване в София и второ в Бългрия (през лятото на 2024 г. свириха на джаз фестивала "Д-р Емил Илиев" в Боровец – б.а.).

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Буге Веселтофт (пиано, Фендър Роудс и синтезатори, Норвегия) е митичният създател на New Conception of Jazz и лейбъла Jazzland Recordings и един от водещите скандинавски и въобще европейски джаз пианисти за последните 3 десетилетия, пионер в смесването на езика на джаза с новите електронни течения в музиката. Още като съвсем млад записва с Ян Гарбарек, Ману Каче, Еберхард Вебер, Нана Васконселос и Райнер Брюнингхаус (за албума "I Took Up The Runes" от 1990), а по-късно – в средата на 90-те – и с Йон Кристенсен и Мерилин Мазур. От музикантите от собственото му поколение ключово е сътрудничеството му с Нилс Петер Молвер през годините. Нилс Петер, както и барабанистът Руне Арнесен (от оригиналния състав на Khmer) и Ингебригт Хокер Флатен (The Thing, Knarr, Atomic) са сред музикантите, участващи в основополагащия за естетиката на Буге албум "New Conception of Jazz" (1996). Друго важно сътрудничество през годините за Веселтофт е това с певицата Сидсел Ендресен. С името на неговия лейбъл Jazzland свързваме три поколения любими норвежки артисти – Batagraf на Йон Балке, Wibutee, Shining, Ейвинд Оршет (включително албума "Électronique Noire" от 1998), Мари Квиен Брунвол и др.

Магнус Йострьом (барабани и вокали, Швеция) е 1/3 oт едно от най-важните явления в съвременния джаз от предела на хилядолетието - E.S.T. Изключителен барабанист, способен да превърне джаз концерта в истински рок спектакъл от ерата на Джими Хендрикс и "Крийм". През годините е работил с музиканти като Пат Матини, Нилс Ландгрен, Tигран Хамасян, Пале Даниелсон, Ларс Даниелсон, Улф Вакениус, Виктория Толстой и др.

Фотограф: Егил Хансен

Дан Берглунд (контрабас, Швеция) е съответно другата 1/3 от E.S.T. Основател е и на друга една ключова за европейския Север група – Tonbruket, чийто дебютен албум е удостоен с Шведско "Грами" за 2009 г. и чиято най-скорошна реинкарнация заедно с Кристиан Шелвандер по интересен начин съчетава езика на джаза с този на артисти като Madrugada, Nick Cave & the Bad Seeds, Ленард Коен и др. Преди две години Дан и Магнус издадоха юбилейния албум "E.S.T. 30" (ACT Music) с шест от незабравимите композиции на Есбьорн Свенсон и триото, в който албум партиите на пианото са изсвирени от гостувалия наскоро у нас (по покана на "Джаз Плюс") Йоел Лисаридес.

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Триото RYMDEN създава музика, необятна като самия Космос (и от шведски, и от норвежки думата може да се преведе по този начин). Или както казва една критическа рецензия, написана по повод излизането на втория им албум - "Space Sailors" (2020) : "Триото издига динамиката, текстурите, настроенията и съвършеното съчетание между фини детайли и мащабни звукови жестове на ново ниво, като същевременно възприема елементи от психеделията на 60-те и енергията на пънка".

И по-нататък: "Ако някога сте се питали какво би се получило, ако филмова музика на Кшищоф Комеда за лента на Полански се сблъска с групата Fugazi – ето отговора; а ако искате да разберете как би звучал дуум метъл, композиран от Шопен, тук може би ще откриете търсеното".

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RYMDEN носи в себе си най-доброто от ДНК-то и на E.S.T., и на New Conception of Jazz, но следвайки свой собствен път, без да повтаря "родителите си". Ако се питате как биха звучали The Doors с вокалист Ник Кейв, ако бяха джаз музиканти, навярно точно RYMDEN е отговорът.

Няколко седмици преди концерта в Кино "Люмиер" за Jazzland Recordings излиза и съвсем новият албум на триото "Today May Be Tomorrow" (датата е 25.09.2026, този петък). Преди RYMDEN на сцената на Кино "Люмиер" очаквайте кратка музикална интродукция от друга удивителна джаз формация, която пътува до София, специално за да открие концерта за високите гости.

Главни партньори на "Аларма Пънк Джаз" за този концерт са "Джаз Плюс" и "Дюкян Меломан", които точно преди 20 години поканиха E.S.T. за единствения им концерт в София (и които са направили повече от всички нас за популяризирането на съвременната скандинавска джаз сцена в България).

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Билети вече могат да бъдат закупени в системата на EpayGo https://epaygo.bg/3345273902 и на касите на EasyPay. Първите 50 са по 30 евро. После стават по 35 и ще останат на тази цена до края на октомври. През ноември цената е 38. А на входа в деня на концерта, ако има останали, ще са по 40 евро. Местата са само 370.