Нова руска наглост: Украйна отвлича украински деца (ВИДЕО)

Освен това, Русия се готви да замрази участието си в асамблеята на ОССЕ (Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа) – пореден сигурен знак накъде върви ръководената от издирвания от Международния съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин страна.

Намерението беше оповестено от Владимир Джабаров, зам.-председател на руската комисия по външни отношения към горната камара на руския парламент. Председателят на горната камара (Федерален съвет) Валентина Матвиенко подкрепи тази позиция – тя е отговор на отказа на Румъния да издаде визи на руската делегация в ОССЕ, руснаците трябваше да преминат през румънска територия за участие в поредното заседание на асамблеята.

Сателитни снимки и данни от финландското разузнаване, цитирани от популярното финландско издание Yle, показват, че 80% от персонала и техниката в руските военни бази на границата с Финландия и отговарящи за сигурността на Руската федерация в посока Финландия вече ги няма. Най-вероятно те са пратени в Украйна:

80% of Russian equipment and personnel that were stationed on the Russian border with Finland, have been transferred to Ukraine, a high-ranking Finnish military source confirms. Garrisons and military bases are almost empty.https://t.co/k2x814LNJh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 19, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете се увеличава. За 19 юни са регистрирани 122 бойни сблъсъка, т.е. с 9 повече на дневна база. Основната причина – подновеният руски натиск и в Краматорското направление, т.е. Часов Яр.

Официалната украинска статистика за случилото се при Часов Яр в последните 24 часа – общо 17 руски пехотни атаки, 12 са отбити, за останалите още не е ясен резултатът. Атаките са по фланговете на града – от север, по линията Богдановка – Калиновка, а от юг: по линията Ивановско – Клещеевка – Андреевка (5-10 километра запад-югозапад от Бахмут). Какъв е резултатът – популярният украински телеграм канал Deep State публикува ВИДЕО, 18+ от руския щурм откъм Калиновка, с изгорена бронирана техника и трупове на руски войници. Има и още подобни кадри, от други позиции покрай Часов Яр – ВИДЕО, 18+, а по украински данни специално Клещеевка е в руини и там няма позиции нито на украинците, нито на руснаците, защото няма къде да се установят безопасно. В Часов Яр руините преобладават – точно както става с всяко населено място в Украйна, до което руската армия се добере. Специално за Часов Яр цената, която руснаците плащат, отново е огромна:

This is all that remains of the Ukrainian town of Chasiv Yar, which was destroyed by the occupiers pic.twitter.com/VIIBAjX8go — NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2024

Spectacular detonation of a Russian MT-LB with ammunition. Chasiv Yar direction.https://t.co/ZlAg3Nq3zC pic.twitter.com/e7qdayzbny — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 19, 2024

Най-горещото направление е отново Покровското – 43 бойни сблъсъка, от които 31 са спрени. Линията на боевете не се променя значително, с едно изключение: по линията от Александровка - Калиново. Тя води към Торецк – популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, отчита напредък по жп линия, към Дружба, като обобщава непотвърдени данни за до 3 километра напредък. Но каналът пише и, че при Сокол боевете са много тежки – това е южният фланг на Новоалександровка: "Противникът държи западните покрайнини и центъра на селото. Все още обаче няма информация дали руските войски са успели да заемат укрепения район северно от селото". Украинският генщаб отчита 6 руски пехотни атаки към Торецк, от които 4 са спрени, а украинският телеграм канал "Офицер+" твърди, че половината от Карловка (най-южната точка на боевете в Покровското направление в момента) вече е в руски ръце.

В Харковска област е имало 6 руски пехотни атаки в районите на Вовчанск и Липци, всичките са спрени. Засега ситуацията там не се променя особено, все още никой няма такова превъзходство, че да го превърне в големи военни успехи. "Украинците не успяха да напреднат при контраатаките през последните няколко дни и заради значително засиления руски обстрел на откъм Белгородска област", обобщава "Рибар".

FPV Drone lands gracefully inside a Russian tank. Kharkiv front. Video by the ‘Birds of Magyar’ unit.



Full: https://t.co/kzu0X5uSwa pic.twitter.com/HVdvxdpKKu — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 19, 2024

На изток от Харков, в Купянското и Лиманското направление е имало общо 26 руски пехотни атаки, като само при 4 не е ясен изходът, останалите са отблъснати. Няма данни за каквито и да е руски успехи и в двете направления. Интересен момент от вчера – руски камион с боеприпаси се взриви, като изглежда това не е резултат на атака с украински дронове, а нещо друго. Случаят е от Първомайско, Луганска област. В Кураховското направление, на запад от Маринка, украинската армия успява да задържи позиции в Красногоровка (руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов специално признава как няма руски напредък), руснаците гледат към Константиновка и Максимиляновка.

Earlier today, a Russian truck carrying ammunition through Pervomais'k, Luhansk Oblast, suffered a fire and subsequent catastrophic detonation.



The Russian KAMAZ 5350 was effectively vaporized, damaging several nearby buildings and cratering the roadway. pic.twitter.com/h7KLUlNYLl — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 19, 2024

Продължават да излизат видеокадри как Русия трупа все повече прегради (предимно потопени баржи) при Кримския мост - явно страхът на Кремъл, че съоръжените ще бъде атакувано и срутено от украинците, расте:

ОЩЕ: 10 000 съдени за отказ да се бият за Путин. Добри новини от Харковска област за Украйна (ВИДЕО)