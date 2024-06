10 000 съдени за отказ да се бият за Путин. Добри новини от Харковска област за Украйна (ВИДЕО)

Огромният ръст е факт от обявяването на т. нар. частична мобилизация от есента на 2022 година. След септември 2022 година на военните в Русия беше забранено да подават оставка и Думата прие законови поправки относно армията. След това, в руските съдилища са гледани 9059 случая, при които руски военни са напуснали частта, в която служат, без позволение, 627 случая за неизпълнение на директна заповед и 339 случая на дезертьорство. Обвинени са общо 10 085 души, 8594 са осъдени.

"В края на април тази година съдилищата продължиха да постановяват присъди по подобни дела с безпрецедентна скорост от 34-35 присъди на ден. Най-често съдиите издават условни присъди, което позволява на командването да върне военнослужещи на фронта", пише "Медиазона". Не е известно обаче колко са случаите, при които руснаци се крият, след като официално са призовани да се явят за оценка и бъдеща военна служба.

Същевременно, в Украйна към април 2024 г. са образувани около 10 700 наказателни дела за укриване от служба – т.е. да се явиш пред военен комисариат, който да прецени дали си годен. Според Hromadske обикновено половината от тези дела не стигат до съд - те биват приключени на етап разследване.

Предвид тази новина – доста интересно видео на посещението на Владимир Путин в Якутия. Там руският диктатор опита да покаже имидж на човек от народа – със среща с обикновени хора от близко разстояние. Вероятно ходът е направен предвид факта, че украинският президент Володимир Зеленски редовно в рамките на обществени събития не се крие от обикновени хора и репортери. Путин обаче не издържа много на народната любов – след едно ръкостискане Путин реши да се поотдръпне: Путин уплашен за сигурността си: За пръв път изтребители съпровождаха президентския му самолет и вътре в Русия (ВИДЕА)

Putin embarrassed himself in Yakutia



The Russian dictator tried to pretend that he was "close to the people" and "socialized" with people in Yakutia. An unknown man from the crowd grabbed Putin's hand too tightly - security had to intervene to free the Kremlin tsar's hand from a… pic.twitter.com/aJ04JgvkRs — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете по целия фронт в Украйна остава доста висока – 113 бойни сбъсъка отчита за 18 юни украинският генщаб по целия фронт, което е с 6 по-малко на дневна база. Има по-съществено раздвижване в две от направленията на боевете.

(КАРТА) На първо място – в Харковска област нещата стават все по-сложни за руснаците. Добрите новини за Украйна са от спомагателното (второ) руско направление там – вече има данни от много украински източници, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са навлезли в село Глубоко. Ситуацията още не е ясна, но е въпрос на дни момчетата да установят сигурни позиции, пише един от най-известните украински военни канали в Телеграм "Офицер+", с уточнение, че същото се случва и в Лукянци. Станислав Осман от батальона "Айдар" казва, че украинците вече са на нови позиции в Глубоко, а руснаците се стремят да минират подходите към оставащите им позиции, за да не ги загубят – украинците очакват и, че руското командване ще прати подкрепления от Белгород, за да успее руската армия някак да удържи. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, посочва, че има данни, че украинците се приближават до улица "Полевая" в Глубоко, а зад нея вече няма сгради т.е. ефективно скоро селото ще е под украински контрол. Глубоко – Лукянци е линията, до която руснаците стигнаха при офанзивата си, започнала на 10 май. Там действат 13-та украинска бригада и 92-ра украинска бригада. Колко тежки са боевете, вижте ВИДЕО, 18+, което дава представа.

Destruction of a Russian T-80 tank in the Kharkiv region by special unit OMEGA of the National Guard. pic.twitter.com/RKUYEPa51p — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2024

По-сложно е положението в град Вовчанск (Волчанск на руски език), който се намира на 5-6 километра южно от границата с Русия и е основна непосредствена цел на руската офанзива. И там украинците лека-полека изземват инициативата – но изрично "Офицер +" посочва, че руснаците продължават да създават проблеми. Специално за химическия (агрегатния) завод украинският канал уточнява – ситуацията не е изцяло еднопосочна в наша полза, наоколо има площи с гъста растителност и руската армия опитва да използва това, за да подкрепя войниците си в самия завод и понякога успява. Боевете се водят сграда за сграда, добавя украинският канал, а същото казва и един от известните руски военни и пропагандни канали в Телеграм "Военкор Котенок". Руският канал казва, че ситуацията във Вовчанск е като в Сталинград – позициите на биещите се са не просто сграда до сграда, а понякога дори в една и съща сграда, на различни етажи или даже в различни стаи. "Рибар" добавя, че село Тихо, което е източно от Вовчанск, вече е под украински контрол, че ситуацията във Вовчанск е много трудна за руснаците и че украинците трупат резерви специално до Гатище – още една опорна точка, която руснаците искаха да ползват, за да форсират река Вовча (Волча) и да нападнат южната част на Вовчанск, но това се оказа невъзможно вече 40 дни: Около 400 руски войници са в капан в химическия завод във Волчанск, масово се предават (ВИДЕА)

The only thing I can say about the battle for Vovchansk — that’s only the beginning.



I think we have here a new «record» — 13 guided bombs (KAB) for one hour.



It’s hard for them right now to stop our advance and they are deploying new forces. About that and more below🧵 pic.twitter.com/F7Oum2OcjL — Kriegsforscher (@OSINTua) June 18, 2024

На изток от Вовчанск, в направленията към Купянск и Лиман, също остава горещо. Официалната украинска сводка сочи 12 руски пехотни атаки в Купянското направление за 18 юни, 13 руски пехотни атаки в Лиманското направление и 13 в Северското направление, което е важно както за северния фланг на Часов Яр, така и за южния на Лиманското направление. В Купянското направление не е ясен изходът от 4 руски атаки, в Лиманското – от 1, при Терно, като "Рибар" твърди, че там руснаците овладели нови позиции в горски пояси около селото, а в Северското – 2 руски пехотни операции още се развиват при Върхнокамянско.

(КАРТА) Трета щурмова бригада на ВСУ (тя се роди от бойци на полка "Азов" и се отличи в боевете при Бахмут и Авдеевка) обаче изрично предупреди в официалния си канал в Телеграм, че от Луганска област се готви силна руска офанзива в посока Харковска област. Непосредствената руска цел – операция от Райгородка към Борова. Според популярния украински телеграм канал Deep State има 10 000 руски войници с около 450 единици бронирана техника, които руското командване хвърля по тази линия. "Противникът настъпва с танкови полкове, значително количество артилерия, използва FPV дронове, ракети и химически оръжия. От месец май насам са убити над 1000 руски войници, над 2200 са ранени – но това се компенсира с идването на 250-400 нови войници всяка седмица", гласи основното в съобщението на Трета щурмова бригада. А Deep State предупреждава, че руснаците имат сериозно превъзходство като ресурси.

Drones of Muramasa group using FPV drones in dark conditions (and more) on a "road of death", destroying vehicles one after another. pic.twitter.com/3pqwR8oMId — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) June 18, 2024

Що се отнася до все още най-горещото направление – Покровското, там броят на руските пехотни атаки само за ден отново е огромен. 37 пъти руснаците са опитали да пробият, 20 от атаките са спрени, за 17 не е ясно. Местата на боевете са познати – но Станислав Осман предупреждава, че вече има руски части, които са наближили покрайнините на Торецк. "В момента няма критични провали на фронта, поредното активизиране на фронта, за което Русия се готвеше", добавя той. Само преди ден украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец предупреди, че руското командване ще трябва да реши дали в Покровското направление ще се хвърлят всички сили за достигане на Покровск, който е на 30-тина километра от активната в момента фронтова линия или ще има завой към Торецк. Машовец отдавна предупреди, че при овладяване на Новоалександровка от руснаците, те ще могат да тръгнат на север, към Торецк, Константиновка и Часов Яр: Виновникът е Путин: И австрийският канцлер го каза при нови жестоки боеве в Украйна (ВИДЕО)

Украинският генщаб отчита повишение на руската активност при Часов Яр – няма обаче никакви данни за каквито и да е значими руски успехи там.

Съгласно официална сводка на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 21 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Атаката отново е от юг – дроновете са изстреляни от Крим и Приморско-Ахтарск. Свалени са 19 дрона - в Херсонска, Николаевска, Днепропетровска, Кировоградска и Хмелницка област.