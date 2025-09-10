Нова стачка на служителите в жп транспорта в Гърция

Железничарите в Гърция обявиха нова стачка от четвъртък (11 септемврси). Днес също спират влаковете. Атина е без таксиметров транспорт втори ден. ОЩЕ: Втори ден от стачката на таксиметровите шофьори в Атина

Спира се цялото движение на влаковете по железопътната мрежа на страната, съобщават от синдиката. Протестът започва от полунощ, но вече започнаха да спират влакове по основни направления. Няма да се движат както пътнически, така и товарните влакове. Това прекратява и железопътните връзки с чужбина, съобщи БНР.

Протестите на гръцките железничари са срещу уволнения на техни колеги без предупреждение и то няколко години преди пенсиониране. Според стачкуващите назначават се с много по-ниски заплати хора с малък опит, което е опасно за сигурността на железниците. Стачката е 24 часова.

Таксиметровите шофьори в Атина не се отказват от протестите и днес е вторият ден на стачката им. Това затруднява трафика в гръцката столица и забавя трансфера на туристите, коментират хотелиерите.

ОЩЕ: Без данъци, с помощи от държавата: Как го прави Гърция? (ВИДЕО)

Шофьорите на такситата протестират срещу навлизане в транспортните услуги на микробуси, които предлагат по-ниски тарифи.

Според транспортното министерство при милиони туристи всяка година такситата не достигат и трябва да се включат и микробуси.