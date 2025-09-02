Нова военна база на САЩ в Косово и новини, че ще има разширение в България и Албания

Съединените щати продължават да засилват военното си присъствие в Югоизточна Европа, след като беше обявен петгодишен договор, с който ще се изгражда нова военна инфраструктура и ще се поддържа вече изградена - в Косово, Албания и България. Оперативно отговарящ ще е Инженерният корпус на американската армия - целта е да се осигури модерна инфраструктура за американските войски в региона, предава RTK.

Коментар за договора направи Лиридона Гаши, говорител на косовското министерство на отбраната. "Приветстваме всяка инвестиция или увеличаване на американските сили в Косово. Както вече сме казвали, САЩ са наш стратегически партньор и не само инвестирането във военна инфраструктура в Югоизточна Европа, но и установяването на постоянна база в Косово би допринесло за сигурността не само на Косово, но и на целите Западни Балкани", заяви тя.

Според директора на института OCTOPUS Арбен Фетоши, с договора САЩ потвърждават, че няма да се откажат от геополитиката и ще противодействат на руското влияние в района на Балканите. Фетоши използва думите "руска заплаха", за да опише американският ангажимент.

Бивши войници от косовските сили за сигурност също свързват продължаващото присъствие на САЩ в тази част на Европа като начин да се спре и ограничи руското влияние в Западните Балкани. "Географското положение е геостратегически интерес на САЩ и НАТО. Недопускането на руско влияние е изключително важно както за САЩ, така и за Брюксел и в това отношение ние имаме късмета да бъдем в тази позиция и в това се придържам към геостратегическите и геополитическите интереси на Америка, поради тази причина ние сме приоритет и в развитието на въоръжените сили в развитието на Косово като цяло", каза Кадри Кастрати, бивш командир на Службите за сигурност на Косово.

