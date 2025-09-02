Войната в Украйна:

Нова военна база на САЩ в Косово и новини, че ще има разширение в България и Албания

02 септември 2025, 06:52 часа 454 прочитания 0 коментара
Нова военна база на САЩ в Косово и новини, че ще има разширение в България и Албания

Съединените щати продължават да засилват военното си присъствие в Югоизточна Европа, след като беше обявен петгодишен договор, с който ще се изгражда нова военна инфраструктура и ще се поддържа вече изградена - в Косово, Албания и България. Оперативно отговарящ ще е Инженерният корпус на американската армия - целта е да се осигури модерна инфраструктура за американските войски в региона, предава RTK.

Коментар за договора направи Лиридона Гаши, говорител на косовското министерство на отбраната. "Приветстваме всяка инвестиция или увеличаване на американските сили в Косово.  Както вече сме казвали, САЩ са наш стратегически партньор и не само инвестирането във военна инфраструктура в Югоизточна Европа, но и установяването на постоянна база в Косово би допринесло за сигурността не само на Косово, но и на целите Западни Балкани", заяви тя.

Още: Ако руснаците нямаха ядрено оръжие, НАТО щеше да ги изритва от Украйна: Адмирал Роб Бауер (ВИДЕО)

Според директора на института OCTOPUS Арбен Фетоши, с договора САЩ потвърждават, че няма да се откажат от геополитиката и ще противодействат на руското влияние в района на Балканите. Фетоши използва думите "руска заплаха", за да опише американският ангажимент.

Бивши войници от косовските сили за сигурност също свързват продължаващото присъствие на САЩ в тази част на Европа като начин да се спре и ограничи руското влияние в Западните Балкани. "Географското положение е геостратегически интерес на САЩ и НАТО. Недопускането на руско влияние е изключително важно както за САЩ, така и за Брюксел и в това отношение ние имаме късмета да бъдем в тази позиция и в това се придържам към геостратегическите и геополитическите интереси на Америка, поради тази причина ние сме приоритет и в развитието на въоръжените сили в развитието на Косово като цяло", каза Кадри Кастрати, бивш командир на Службите за сигурност на Косово.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Полша открива нова ПВО база с помощта на САЩ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Косово Албания американска армия американска военна база американска външна политика военна база САЩ
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес