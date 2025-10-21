Ремонт на трамвайното трасе по бул. "Янко Сакъзов"

В София продължава ремонтът на настилката около трамвайните релси по бул. "Янко Сакъзов", съобщиха от Столична община. Ще бъде положена на нова паважна настилка, която ще замени досегашния асфалт. Ремонтните дейности започнаха и обхващат участъка от ул. "Сан Стефано" до бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

"Обновяването на частта около трамвайните линии, както и на самите релсови пътища, е важно, за да бъде модернизирана пътната инфраструктура и подобрено удобството при пътуване с градски транспорт. Радвам се, че заедно с район „Оборище“, които миналата година успешно направиха тестови участък, сега продължаваме проекта", коментира кметът Васил Терзиев.

Ще се спира ли движението?

Строителните дейности ще се извършват без спиране на движението и без прекъсване на трамвайния транспорт. Новата паважна настилка ще позволи по-добро оттичане на водата при валежи и нейното естествено просмукване в почвата, посочиха от район „Оборище“.

През 2024 г. бе реализиран първият, тестов етап на ремонта – обновен бе участък от около 50 метра при кръстовището с ул. „Сан Стефано“. Тогава асфалтът бе заменен с гранитен паваж, а резултатите се оказаха положителни. Според районната администрация решението за използване на гранитни павета е доказало предимствата си – те поемат по-добре вибрациите от трамваите и удължават експлоатационния живот на настилката.

При попадане на вода, паважът действа като дренаж и позволява отвеждането на водата извън конструкцията на пътя. Наличието на фуги в паважната настилка поема вибрациите на релсовия път при преминаването на трамвайните мотриси.

След проведена обществена поръчка е избран изпълнител и е подписан договор за строителството от район “Оборище”. Инвестицията е на стойност около 1 млн. лв. и се финансира от бюджета на Столичната община.

В рамките на проекта ще бъдат ремонтирани два участъка – от ул. „Сан Стефано“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, както и до ул. „Кракра“. Общата дължина на обновеното трасе ще бъде приблизително 700 метра, като ще се положат близо 4000 кв. м нова паважна настилка.

Релсовият път по бул. ”Янко Сакъзов” е построен през 2006 г. и при настоящия ремонт ще бъде извършено и укрепване на релсите. Предвижда се ремонтът да приключи за около пет месеца при благоприятни метеорологични условия.

Модернизирането на трамвайни трасета е част от приоритетните инфраструктурни обекти в програмата на Столичната община. Работи се по цялостна реконструкция на бул.“Ал.Стамболийски“ от ул.“Западна“ до бул.“К.Величков“, по разширението на бул.“Рожен“ с нов релсов път. През лятото беше извършен ремонт на участък от трамвайните релси на бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул.“Граф Игнатиев“.

Столичната община очаква финансиране по Програмата за подпомагане на общините от държавния бюджет, информира също столичният кмет. Трябва да бъдат разплатени различни проекти, част от тях са бул.“Ал.Стамболийски“, както и ул.“Опълченска“. Столичната община е подала проекти за над 200 млн. лв., а до момента са изплатени едва малко над 200 000 лв.