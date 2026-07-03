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Унищожени: Руски военни самолети за между 210 и 350 млн. долара в Крим

03 юли 2026, 14:20 часа 826 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Унищожени: Руски военни самолети за между 210 и 350 млн. долара в Крим

"Изпълнявайки задачите, поставени от президента на Украйна Володимир Зеленски в рамките на 40-дневната операция за въздействие върху Руската федерация, СБУ (Службата за сигурност на Украйна) успешно удари с дронове военните летища "Саки" и Гвардейско във временно окупирания Крим.

На летище Саки бяха ударени седем хангара за съхранение на авиационна техника, в които бяха разположени изтребители Су-30СМ, Су-30 и Су-24, както и фронтови бомбардировачи. По предварителна информация най-малко 7 самолета са унищожени или повредени, всеки на стойност между 30 и 50 млн. долара. Това е вторият удар на СБУ по летище Саки тази седмица.

Още: Украинците удариха хангари с изтребители в Крим на стойност между 30 и 50 млн. долара всеки

На военното летище "Гвардейско" са ударени два хангара, в които са съхранявани дронове "Шахед" и авиационна техника, добавят от СБУ.

Военните летища "Саки“ и "Гвардейско" са едни от ключовите авиобази на руските окупационни сили в Крим. Именно оттам редовно излитат самолети, които нанасят ракетни и бомбени удари по територията на Украйна и осигуряват въздушна подкрепа за руските военни части в Запорожка и Херсонска област. Там унищожението на руски военни и енергийни обекти от украинските дронове продължава - Още: Уникални кадри: Как Украйна размазва руски самолети и носи щети за 1 млрд. долара през 2025 (ВИДЕО)

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Украинска подигравка с руския бензин

Междувременно, потребители от Украйна се подиграха брутално с търсещи къде да заредят бензин руснаци. В руско приложение, където се споделят данни къде има работещи бензиностанции и поне малко бензин, украински потребители започнаха да публикуват фалшива информация - така руските шофьори, които повярват, биват пращани "за зелен хайвер".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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