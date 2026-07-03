Унищожени: Руски военни самолети за между 210 и 350 млн. долара в Крим

"Изпълнявайки задачите, поставени от президента на Украйна Володимир Зеленски в рамките на 40-дневната операция за въздействие върху Руската федерация, СБУ (Службата за сигурност на Украйна) успешно удари с дронове военните летища "Саки" и Гвардейско във временно окупирания Крим.
На летище Саки бяха ударени седем хангара за съхранение на авиационна техника, в които бяха разположени изтребители Су-30СМ, Су-30 и Су-24, както и фронтови бомбардировачи. По предварителна информация най-малко 7 самолета са унищожени или повредени, всеки на стойност между 30 и 50 млн. долара. Това е вторият удар на СБУ по летище Саки тази седмица.
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На военното летище "Гвардейско" са ударени два хангара, в които са съхранявани дронове "Шахед" и авиационна техника, добавят от СБУ.
Военните летища "Саки“ и "Гвардейско" са едни от ключовите авиобази на руските окупационни сили в Крим. Именно оттам редовно излитат самолети, които нанасят ракетни и бомбени удари по територията на Украйна и осигуряват въздушна подкрепа за руските военни части в Запорожка и Херсонска област. Там унищожението на руски военни и енергийни обекти от украинските дронове продължава - Още: Уникални кадри: Как Украйна размазва руски самолети и носи щети за 1 млрд. долара през 2025 (ВИДЕО)
Ukraine’s Unmanned Systems Forces commander Magyar reports drones hit 48 Russian targets overnight on July 3 in Russia’s operational depth. The listed targets included a Tor-M2 air defense system near Smyrnove in Zaporizhzhia region, 9 power substations across Crimea, and the… pic.twitter.com/unaElqS5CR— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 3, 2026
Украинска подигравка с руския бензин
Междувременно, потребители от Украйна се подиграха брутално с търсещи къде да заредят бензин руснаци. В руско приложение, където се споделят данни къде има работещи бензиностанции и поне малко бензин, украински потребители започнаха да публикуват фалшива информация - така руските шофьори, които повярват, биват пращани "за зелен хайвер".
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On top of the existing fuel hysteria in Russia, Ukrainians decided to troll them even harder by flooding a Russian app where drivers share fuel availability updates with fake reviews. pic.twitter.com/b9PS3qIqxK— WarTranslated (@wartranslated) July 3, 2026