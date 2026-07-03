Разследването за "Баба Алино" стигна до бивш архитект на район "Приморски", арестуваха го

Бивш служител на район "Приморски" във Варна е привлечен като обвиняем и е бил задържан за 72 часа по разследването за издадени удостоверения за търпимост с невярно съдържание, съобщиха от прокуратурата. По-късно през деня съдът му определи най-леката мярка за неотклонение - "подписка".

Според държавното обвинение между май и юли 2023 г. той е съставил удостоверения за търпимост с неверни обстоятелства за три поземлени имота в местността "Баба Алино". В документите било удостоверено, че преди 31 март 2001 г. там са били изградени общо 20 жилищни сгради. Мъжът е обвинен по чл. 311 от Наказателния кодекс за съставяне на официален документ с невярно съдържание, за което законът предвижда до пет години затвор.

Прокуратурата съобщи само инициалите му - В.К., и уточни, че е на 70 години. Те съвпадат с името на бившия главен архитект на район "Приморски" Валентин Койчев. Още: "По-притеснително от Баба Алино": Главният секретар на МВР намекна за незаконно строителство в свлачищен район на Варна

В началото на скандала Койчев потвърди в медийни изяви, че е издал няколко удостоверения за търпимост за имоти в местността "Баба Алино", но подчерта, че тези документи сами по себе си не узаконяват строежи.

На въпрос на bTV дали носи отговорност, той отговори: "Как да кажа - ако има някакви неверни данни, може би нося. Когато го издам върху неверни факти, които са ми поднесени, носи отговорност този, който го е заявил, или този, който го поиска." По думите му е възможно удостоверенията да са били издадени въз основа на неверни данни, но това е станало ясно едва впоследствие.

Койчев беше главен архитект на район "Приморски" по време на управлението на ГЕРБ във Варна. Периодът, за който прокуратурата твърди, че са извършени нарушенията - пролетта и лятото на 2023 г. - съвпада с издаването на голям брой удостоверения за търпимост в града. Това доведе тогава до решение на временно изпълняващия длъжността главен архитект на Варна Стоян Петков да отнеме правомощията на районните архитекти.

Разследването започна след акция в район "Приморски" миналата седмица. По същото дело обвинение получи и 48-годишен геодезист, който също е с мярка "подписка". Според прокуратурата и неговите действия са свързани с издаването на документи за търпимост през 2023 г. Още: Варненски съд отхвърли жалбата на отстранения кмет на район „Приморски“

Новото задържане предизвика реакция от бившия заместник-министър на правосъдието Андрей Янкулов.

"Какво друго престъпление ще извърши този 70-годишен човек, къде ще се укрие, за да се налага неговото задържане под стража? Кое налага полицейски арест на цели 25 човека, огромното мнозинство от които остават без никакви обвинения? Наказателноправната реакция на казуса "Баба Алино" напълно се вписва в картинката на неадекватните институционални действия на всякакви нива", написа той във Facebook.