NYT: Предаващи се руски войници са убивани от водена от американец част в Украйна

Руски войници, предаващи се в плен, са били убивани от чуждестранни военни, биещи се в подкрепа на Украйна и водени от американец – при това става въпрос за няколко случая. Това твърди в свой авторски материал The New York Times (NYT).

Часове след битка в Източна Украйна, ранен и невъоръжен руски войник пропълзял през почти разрушен окоп, търсейки помощ от атакуващите позицията му - отряд от международни доброволци в украинската армия, водени от американец. Каспар Гросе, германски медик в тази част, казва, че е видял войника да моли за медицинска помощ на смесица от развален английски и руски език. Един от войниците в частта тръгнал да търси бинтове и превръзки. Точно тогава друг войник от частта, куцайки, се приближава и стреля с оръжието си в гръдния кош на руския войник. Той се отпусна, все още дишайки. Следва контролният изстрел - "просто го простреля в главата" - това заявява Гросе в интервю за The New York Times. Той добавя, че е бил толкова потресен от случката, че влязъл в конфликт с командира си и командир на частта и добавя, че такива "неоправдани убийства" продължават.

За коя част става въпрос – т.нар. Chosen Company (Избраните), която е от една от най-известните роти от чуждестранни доброволци-войници, биещи се в подкрепа на Украйна – в рамките на 59-та отделна мотострелкова бригада на украинската пехота. Американската медия я описва като противоречива военна част, защото в нея влизат хора, които не биха били пуснати на бойното поле от американската армия (дезертьори, пенсионери, търсещи големия удар наемници). А думите на Гросе за случилото се в окопа с руския войник са единствените данни за този конкретен казус, но The New York Times твърди, че е видял видеа и текстови съобщения от членове на Chosen Company, показващи други подобни случаи. Американската медия посочва друг конкретен случай – войник от Chosen Company хвърлил граната по предаващ се руски войник, който бил с вдигнати ръце. Това е станало на 23 август, 2023 година, в рамките на операция с кодово име "Права лопата" (именно в рамките на тази операция е и първият описан случай, със застреляния руски войник). Операцията е щурмова мисия южно от Първомайско – село на 11 километра югозападно от Авдеевка. Отделно, медията пише за текстови съобщения от войници от тази част, с които се загатвало за още убийства, като за оправдание са използвани думи на изправен пред Трибунала в Хага хърватски военнопрестъпник, който там казал, че не съжалява за извършените от него зверства. Или иначе казано – действията на чуждестранните войници, биещи се за Украйна, са око за око, зъб за зъб.

Източник: украински генщаб

Във всички тези случаи в центъра на събитията е гръцки войник, известен с позивна "Зевс". Той е стрелял по руския войник в окопа и е хвърлил гранатата по другия руски войник в случаите, описани по-горе – но не е отговорил на опитите на журналистите от NYT да се свържат с него. А Райън О'Лиъри, де факто командир на Chosen Company и бивш член на Националната гвардия от Айова (Националната гвардия е американският еквивалент на българската жандармерия), е отговорил на американската медия, че Зевс не желае да говори с нея. Самият О'Лиъри отрича, че водените от него войници в Украйна са извършили военни престъпления. Да, убивали сме ранени руски войници, но само онези, които представляваха опасност и можеха да ни навредят, добавя той. Думите му противоречат на казаното от Бенджамин Рийд, бивш член на Chosen Company, който твърди, че вербовчик на частта му заявил, че няма проблем да бъдат убивани предаващи се руски войници, ако те не се предават точно по буквата на Женевската конвенция за военнопленниците.

О'Лиъри отрича казаното от Гросе за убит ранен руски военнопленник в окоп и че германският медик изобщо не е бил част от екипа, който е изпълнявал мисия на посоченото от него място – The New York Times обаче пише, че именно на база показанията на Гросе геолокализира и намира точното място на случилото се, защото за него има и официално публикувано от украинската армия видео. За случая с гранатата О'Лиъри казва, че не е черно-бяла ситуация и руснакът е бил преценен като сериозна опасност в разгара на бойни действия – според автора на материала за The New York Times* от видеото, показващо случая (два отделни видеоклипа, заснети от дрон и дадени на медията от О'Лиъри), не става ясно каква е била въпросната сериозна опасност и че Зевс извикал, че убил руснак с граната в ръце, но в няколкото заснети секунди от случилото се не се виждало добре дали руснакът е бил с граната в ръка (видеото в пълния му вариант не е публикувано от медията – тя само пише, че видео от въпросния случай било публикувано от украинската армия, но редактирано, без частта с гранатата, ТУК - 18+). А за текстовите съобщения О'Лиъри коментира, че това е просто изпускане на парата – думи, не дела.

"Липсата на разследване е по-тревожна дори от случилото се – това показва липсата на търсене на отговорност", коментира Рейчъл Ван Ландингам, бивш адвокат на американските ВВС. Официално украинската армия каза, че ще проучи темата със случаите.

The New York Times и Украйна

Авторитетният американски вестник не за пръв път публикува материали, които не поставят в добра светлина Украйна в борбата ѝ срещу предизвиканата от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин руска инвазия. Един от най-популярните случаи беше позиция на директорския борд на американския вестник и то още отпреди над вече 13 месеца, в която по същество беше отправен призив Украйна да отстъпи на Путин вече завладени от армията му международно признати украински земи, за да бъде сложен край на войната.

От Kyiv Independent тогава разтълкуваха позицията така: "Украйна така или иначе ще загуби, спрете да ѝ помагате, така че всичко да свърши по-бързо": "Украйна да отстъпи територии в замяна на мир": Бордът на "Ню Йорк Таймс" вбеси Киев

* Автор на сегашния материал е Томас Гибънс-Неф – той е бивш американски морски пехотинец. Гибънс-Неф вече се превърна в черна овца за украинските власти, а и за местни медии – неговата акредитация беше отнета след материал преди време, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) използват касетъчни боеприпаси в населени места, но после му беше върната. Всъщност, отнемането на акредитацията на Гибънс-Неф е ставало два пъти. Основна линия на спор – колко достоверна е информацията на Гибънс-Неф и дали той нарочно не работи с цел дискредитация на Украйна. Друг негов материал, който предизвика скандал, е ракетният удар на пазара в Константиновка от септември, 2023 година, припомнете си: The New York Times: Убилият десетки хора ракетен удар в Константиновка изглежда е от украинска ракета

Източник: The New York Times

