Съмнения в шпионаж за Китай: Арест за бивш мениджър на белгийски завод за чипове

Бивш служител на белгийски завод за полупроводници е бил задържан от властите в Белгия по съмнения в шпионаж, съобщиха местни медии. Уточнява се, че задържаният има двойно гражданство - на Белгия и на Китай. Подозренията са, че той е действал в полза на Пекин. Установено е, че бившият служител е заемал ръководна длъжност в отдела за научни изследвания на завода.

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Срещу него са повдигнати обвинения в издаване на търговска тайна, участие в престъпна група и действия за фалиране на белгийското дружество.

Уточнява се, че през 2021 г. заводът е бил купен от китайски инвеститори, но не за да бъде съживен, а за да бъдат прехвърлени технологии към Китай. Дружеството е изпаднало в несъстоятелност три години по-късно.

Обвиняемият е бил задържан през март при опит да отпътува за Китай. Предстои делото срещу него да бъде разгледано от съда.