Обвинения: Украйна ползва мобилизацията за разправа с критици. Армия "Дронове" е в сила (ВИДЕО)

Експертите посочват, че руската армия е в процес на сериозни реформи, включително създаване на нови комбинирани подразделения на ниво армия. Изявленията на украински източници за "51-ва армия" са "ранни индикатори, че Руската федерация е формирала още една армия със смесени въоръжения за разполагане в Украйна", гласи информацията.

Говорителят на оперативно-тактическата група на войските "Харков" Юрий Повх заяви, че руските военни възнамеряват да прехвърлят части от "9-а мотострелкова бригада на 51-ва армия" в Харковското направление. По думите му - руските войски прехвърлят свои елементи от Херсонска област и от други направления именно към североизточната област на Украйна. Представителят на оперативно-стратегическата група войски "Хортиця" подполковник Назар Волошин също заговори за прехвърляне на части към 51-ва армия, за да се компенсират загубите на силите на Владимир Путин. ISW отбелязва, че руските военни може да са подчинили 9-а мотострелкова бригада на възстановената, вероятно от времето на Втората световна война, "51-ва армия".

Още: Украйна удари руски военни обекти в Белгородска област (ВИДЕО)

Зеленски официално вкара в сила армията за дронове

Официално е одобрено от президента Володимир Зеленски решението на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна "За създаването на сили с безпилотни системи като отделен вид сили в структурата на Въоръжените сили на Украйна" - т.е. дроновете стават отделен вид въоръжени сили в украинската армия: Армия "Дронове": Зеленски издаде указ за нов род войски в Украйна (ВИДЕО).

The 47th Separate Mechanized Brigade's unmanned systems battalion destroyed a Russian T-90 tank. The tank was located at night as it returned to a hangar after combat. Soldiers from the Strike Drone Company expertly piloted a drone through a window to hit the target. pic.twitter.com/dm7yJmAT6S — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 25, 2024

"Контролът по изпълнението на решението на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, влязло в сила с настоящото постановление, се възлага на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна. Настоящият указ влиза в сила от деня на публикуването му", гласи съобщението в сайта на президентския офис.

Още: Украйна е свалила близо 2000 руски дрона от началото на годината

Мобилизацията в Украйна - нови проблеми

Украинският разследващ журналист Евгений Шулхат се оплака, че Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е тръгнала по петите му, когато е разбрала, че той ще публикува материал за корупция в СБУ. От службата са му връчили призовка за армията.

"Смятам това за сплашване и възпрепятстване на журналистическата ми дейност", казва той, като уточнява, че опитът през април е бил направен непосредствено след като се е свързал със СБУ във връзка с материала. Той е отказал да приеме уведомлението и вместо това е подал жалба. Други журналисти, наблюдатели и хора, ангажирани с неправителствени организации, работещи по въпроси, критични към правителството, също предупреждават, че администрацията (или висши служители) използва правомощията за призоваване на хора, за да ги накара да мълчат, твърди Politico в свой материал.

Още: Новите украински войници през 2024 година: Оценка колко ще бъдат

Киев настоява, че не стои зад подобни инциденти - казва, че ще реагира, ако възникнат такива. "Смятам, че използването на инструментите на наказателното правосъдие за оказване на натиск върху което и да е лице, включително обществени активисти, е неприемливо и такива факти трябва незабавно да бъдат докладвани на компетентните органи", твърди пред изданието влиятелният заместник-ръководител на президентската канцелария Олег Татаров, който наблюдава украинските правоприлагащи органи.

Инцидентите обаче се увеличават. Виталий Шабунин, ръководител на Центъра за антикорупционни действия (най-влиятелният контролен орган в Украйна), обвини Татаров. Според него зам.-шефът на президентския офис на Володимир Зеленски стои зад обвиненията, че Шабунин е бил неправомерно освободен от фронтова единица, за да заеме по-сигурен пост в столицата. "Защо президентската канцелария ме преследва? Може би защото говоря за това как Татаров управлява правоохранителната система на Украйна? Или пък защото Центърът за антикорупционно действие систематично унищожава антидемократичните инициативи на властите", пише Шабунин в публикация във Facebook. "Трудно ми е да си представя как мога да бъда обвинен в укриване на задължения, ако доброволно съм се мобилизирал в Киев в първите дни на инвазията", добавя той.

Още: Путинова наглост с марка "Крим": Когато Русия стреля по цивилни, виновна е украинската ПВО (ВИДЕО)

Татаров отхвърли обвиненията и заяви, че е запознат с приноса на Шабунин за реформирането на Украйна и борбата с корупцията. Шабунин е разследван от Държавното бюро за разследване на Украйна не само за укриване на военна служба и незаконно прехвърляне от бойна част, но и за това, че не е предал автомобил, закупен от доброволци за военната му част. Шабунин, както и тези, които са дарили пари за автомобила, отричат обвиненията.

Politico добавя и още примери - като този на Олександър Салиженко, главен редактор на изданието "Чесно", което разкрива политическата корупция. Той бил принуден да отиде пред военна комисия, за да обясни защо не се е явил на военна служба. Мъжът има рак в четвърти стадий. "Опитах се да подпиша договор с армията, но ми беше отказано поради здравословното ми състояние. Подкрепям армията и мобилизацията. Затова за мен беше болезнено да прочета онлайн кампанията за тормоз, в която ме наричат избягващ наборна служба", казва Салиженко.

Още: Официално: Първи затворници влязоха в украинската армия (СНИМКИ)

Войната в Украйна - какво се случва на фронта?

Сводката на Генералния щаб на украинската армия от снощи, 25 юни, показва, че през изминалото денонощие по протежение на целия фронт са се състояли 123 бойни сблъсъка, т.е. с пет по-малко на дневна база. Високата интензивност на бойните действия се поддържа в Покровското направление. Броят на битките е нараснал до 42 - при Евгенивка, Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка Първа и Яснобродовка. "35 вражески атаки са отблъснати от нашите войници, продължават битки в районите Новоалександровка и Сокол", съобщиха снощи от генщаба и допълват за сериозни руски загуби там.

Руските въоръжени сили разширили зоната на контрол в района на Сокол, като изтласкали противника си от няколко позиции в горските пояси северно от селото, твърди популярният руски Телеграм канал "Рибар" в обзора си. Каналът е създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Пропагандистът Семьон Пегов пък посочва друго - че в Сокол няма особени промени и украинските войски оказват ожесточена съпротива.

"В Харковското направление окупаторите през целия ден, подкрепени от авиация, атакуваха 8 пъти", включително при Вовчанск (Волчанск - на руски език), пишат от украинския генщаб. Три от сблъсъците продължават, става ясно от сводката. При Вовчанск украинците наскоро са напреднали малко по улица "Сборна", съобщават от ISW, като се позовават на геолокализирани кадри. Семьон Пегов пише, че в Харковска област украинските въоръжени сили не се отказват от опитите си да изтласкат руската армия от предварително заетите позиции, като провеждат постоянни контраатаки в района на Глубоко и в пределите на град Вовчанск.

Ukrainians are celebrating this video of a single tank surviving multiple artillery and FPV hits south of Hlyboke while firing at Russian invaders

From my perspective, the much bigger question is, why this tank is acting alone in such a perilous situation

pic.twitter.com/XgehXqJRUF — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 26, 2024

Още: Украйна спечели битка с Русия в ЕСПЧ: Москва нарушава човешките права в Крим

В Торецкото направление - южно от Часов Яр - открито от руснаците съвсем наскоро, ситуацията остава напрегната за украинците, но без значителни промени. "С авиационна подкрепа врагът атакува 11 пъти край Торецк, Северно и село Ню Йорк. Отблъснати са всички щурмови действия на частите на Силите за отбрана", твърди украинският генщаб.

Още: Ранен си - убивам те: Глупост в руската армия. Падна ли крепост на ВСУ до "Пътя на живота"? (ВИДЕО)

В Купянското направление руснаците са предприели 10 атаки, в Лиманското – 15, в Сиверското – 13, в Краматорското – 9. Последното е свързано с Часов Яр, Ивановско и Андреевка. Пегов пише, че руските въоръжени сили продължават атаката си срещу източните предградия на Часов Яр, като изтласкват украинците от западните му покрайнини. Водят се ожесточени боеве.

Source video:

Russian text: "The fighting is very heavy, the enemy is biting into every meter of land, into every building." pic.twitter.com/LxcnqEGNvk — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 25, 2024

#NewsMap

At least seven Russian soldiers killed, three APCs disabled, in failed assault in central #Kalinina, north of Chasiv Yar. pic.twitter.com/6dLXeMfNE4 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 25, 2024

(КАРТА) Относно линията Купянск-Синковка - има нови геолокализирани кадри, които потвърждават руския напредък източно от Синковка. След като не успя да атакува града от север, сега Русия се опитва да го обкръжи от изток.

Още: Военните министри на САЩ и Русия обсъдиха войната в Украйна

В Кураховското направление вчера е имало 6 сблъсъка. Две щурмови действия на руснаците край Георгиевка и Константиновка са неуспешни, твърдят от генщаба на Украйна. Боевете обаче продължават при Красногоровка. "Рибар" твърди, че сраженията се водят в центъра на града, а от североизток руските войски настъпват по река Лозовая. "В Красногоровка руските войски бавно, но сигурно напредват метър по метър в границите на града", пише Семьон Пегов. И добавя, че в Невелско няма промени, а в района на Карловка боевете продължават в покрайнините на селото и от двете страни на язовира, като имало тактически успехи за руснаците.

Във Времевското и Ореховското направление (Запорожка област) ситуацията не се е променила - имало е неуспешни руски атаки.

Още: Абсурдно: Кремъл свърза атаките в Севастопол и Дагестан. Украйна подпали Белгород и Курск (ВИДЕО)