Оценка: Русия губи инициативата във войната в Украйна. Москва косвено призна за ужаса в Мариупол

Според оценката на американците, руснаците са се отказали от опитите си да превземат сега Славянск и Северск (за пореден ден в района на Северск има само артилерийски обстрел и никакви пехотни атаки), като за сметка на това прехвърлят войници, предвидени първоначално за тази задача, за защита на Херсонска област и в Запорожието. В Херсонска област са прехвърлени три батальонно-тактически руски групи, действащи на границите между Донецка и Запорожка област, казва зам.-ръководителят на Генералния щаб на украинската армия Олексий Громов. Той добави и, че руски войници от Сирия ще бъдат прехвърлени на фронта в Украйна, защото руската армия изпитва недостиг на персонал поради големите загуби. Ако Украйна може да окаже едновременен натиск на няколко фронта – с контраатаки както в Херсонска област, така и при Изюм, то руското военно командване ще е изправено пред трудни решения – дали да изоставя определени вече завзети позиции и кои, за да защити по-важни от стратегическа гледна точка райони. Точно заради украинската контраофанзива в Херсон, руските части стават по-активни при Изюм и опитват атаки в Харковска област, смятат анализаторите. Засега обаче руските атаки от Изюм към Харков не бележат успех.

От сутрешния доклад във Фейсбук на Генералния щаб на украинската армия става ясно, че определено Русия съсредоточава своите непосредствени военни усилия към Авдеевка и Бахмут. Руските атаки към Бахмут за поредна нощ са отблъснати – руските части се намират на около 15-20 километра югоизточно от града и на 6-10 километра североизточно, при Соледар, твърдят украинците, но в района на Авдеевка изглежда по-горещо и там вече се включват и атаки с танкове. Най-горещата точка що се отнася до Авдеевка сега е Писки, където са съсредоточени основните руски атаки и има непотвърдени твърдения от проруски Телеграм канали, че Писки вече е в руски ръце.

В Херсонска област руските войски опитват с нападателни операции да спрат украинската армия да атакува руските снабдителни линии, по-специално по магистрала Т2207. През изминалото денонощие руската армия е осъществила въздушни удари срещу 17 населени места, над 25 населени места са обстрелвани с артилерия, а само срещу град Никопол са изстреляни 60 ракети "Град". А в Мелитопол е разположена още една батальонно-тактическа група на руснаците, като там се струпват оръжие и боеприпаси, явно за да се защитават позиции на север от града.

Междувременно украинците продължават да нанасят удари срещу руски оръжейни депа в Херсонска област - поразени са общо 3 през последните 24 часа, унищожени са 4 ракетни установки С-300 и са убити 39 руски войници, според данните на украинското командване "Юг", цитирано от Kyiv Independent. За случилото се съобщават и проруски канали в Телеграм. Това обаче не пречи на установената от руснаците власт в Херсон, цитирана от руската информационна агенция "Интерфакс", да твърди, че руското ПВО се справя много добре с украинските ракетни удари, защото свалила 16 от 18 изстреляни ракети HIMARS за последното денонощие - противоречие?

Интересна новина е и, че Русия вече е съставила план за възстановяване на град Мариупол. Според него, населението на града щяло да се увеличи до 200 000 души до 2025 година, след като руската оценка е, че през юни, 2022 година в града има 150 000 жители. Само че преди войната то беше 500 000 души! А според плана, пълното възстановяване на града ще стане факт чак през 2040 година! Киевското училище по икономика пък изчислява нанесените от руската армия щети при военните действия в Украйна на общо 8,8 млрд. долара дотук.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Aug. 5. according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/tIPtX21nq0