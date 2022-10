Официално от Кремъл: Ремонтът на Кримския мост - най-късно до 1 юли, 2023 година

С указа се утвърждава кой ще е изпълнител на ремонтните работи - компанията "Нижнеангарсктрансстрой". А сключеният с нея държавен договор е със срок до 1 юли, 2023 година.

Беларуската опозиционна телевизия NEXTA иронично припомня, че губернаторът на Крим Сергей Аксьонов каза пред "Россия 1", че до 16 октомври ще бъде възобновено движението на товарни автомобили по съоръжението. Сега те минават с ферибот.

Губернаторът на Крим призна: 3-4 дни се чака да минеш с ферибот по маршрута на Кримския мост (ВИДЕО и СНИМКИ)

The works to repair the damaged #CrimeanBridge are planned to be completed no later than July 1, 2023.



🤡 Earlier #Crimean Gauleiter Aksyonov promised to fix the bridge in a month or a month and a half. pic.twitter.com/jroYsyxSPZ