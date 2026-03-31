Опасен план за училищно клане осуетен в Италия

17-годишно момче, живеещо в Перуджа, е арестурано от италианската полиция. Твърди се, че младежът е планирал клане в училище, предаде италианската новинарска агенция АНСА. Разследващите предполагат, че момчето се е опитавало да направи самоделни оръжия и взривни устройства, които да използва при нападението. Заподозреният е следвал група в Telegram, за която има данни, че разпространява съдържание, свързано с теории за превъзходството на „арийската раса“.

Повдигнати са му обвинения в притежание на материали, предназначени за терористични цели, и за пропаганда и подбуждане към извършване на престъпления, основани на расова, етническа и религиозна дискриминация.

Предполага се, че младежът е възнамерявал да атакува училището по изкуства в Пескара, според заповедта за предварителен арест, в която разследващият съдия подчертава изричното намерение на момчето да „извърши действия, подобни на тези на Андерш Брайвик и Брентън Тарант, извършители на кланетата съответно на остров Ютьоя (Норвегия) и в Крайстчърч (Нова Зеландия), или например нападение срещу училището по изкуства в Пескара, подобно на това в Колумбайн (Колорадо), като по този начин увенчае дългогодишните си усилия за самообучение“.

До случая се стига на фона на засилващо се безпокойство от насилието сред младите хора в Италия.

Миналата седмица 13-годишно момче намушка 57-годишна учителка по френски език във врата и корема в училище в град Трескоре Балнеарио в провинция Бергамо, нанасяйки ѝ сериозни наранявания, припомня БТА.

Момчето, което е било облечено с тениска с надпис „V като Вендета“, е заснело нападението с мобилния си телефон и го е излъчило на живо в социалните мрежи.