"Тежък удар за Мелони": Италианците отхвърлиха съдебната й реформа на референдум

Италианският премиер Джорджа Мелони призна поражението си след като италианците гласуваха срещу предложените от нея съдебни реформи. Около 54 на сто от гласувалите отхвърлят плана. Референдумът се превърна в тест за нейното лидерство, което прави това първата й голяма политическа стъпка назад от встъпването ѝ в длъжност през 2022 г. Избирателната активност беше близо 59 процента. При почти преброени бюлетини от общо 63 740 секции „Не“-то побеждава с 53,60 процента срещу 46,40 процента за „Да“-то.

Това породи веднага реакции от водещи политически и съдебни фигури в Италия. "Италианците решиха. И ние уважаваме това решение. Ще продължим напред, както винаги сме го правили, отговорно, с решимост и с уважение към италианския народ и към Италия", това заяви италианската премиерка Джорджа Мелони след като резултатите от преброяването на над две трети от секциите в Италия показаха, че на референдума за съдебната реформа надделява „Не“-то, предадоха италиански медии

„Суверенитетът принадлежи на народа и италианците ясно изразиха волята си днес“, каза още Мелони. „Правителството направи това, което обеща, като проведе съдебна реформа, която беше заложена в нашата предизборна платформа. Подкрепяхме я докрай и след това върнахме избора на гражданите, а гражданите решиха. И както винаги, ние уважаваме тяхното решение“, заяви тя.

Още: Подкрепила ли е Мелони позицията на Орбан за Украйна на срещата на ЕС?

„Очевидно съжаляваме за пропусната възможност да се модернизира Италия, но това не променя нашия ангажимент да продължим да работим със сериозност и решителност за доброто на нацията и да изпълним мандата, който ни е поверен. Ще продължим напред, както винаги, с отговорност, решителност и най-вече с уважение към Италия и нейния народ“, подчерта Мелони. Тя неведнъж заяви, че евентуално поражение на референдум няма да се отрази на нейното правителство, припомнят медиите.

Според Лучо Малан, ръководител на парламентарната група на „Италиански братя“, партията на премиерката Мелони, управляващите няма в какво да се упрекват. Те са обещали в предизборната си програма реформа на съдебната система, тя е била прокарана в парламента, после е била предложена и на референдум. Според Малан някои са придавали на тази реформа едно значение, каквото тя не е имала, а именно, че това е стъпка и за смяна на правителството, а не само за промяна на съдебната система.

Правосъдният министър Карло Нордио заяви, че признава суверенното решение на народа относно съдебната реформа. Нордио беше архитект на реформата. Той каза, че поражението на реформата на референдума няма да има политическо значение за правителството.

Още: "Много далече сме от разрешаване на териториалния спор": Мелони за преговорите за мир в Украйна (ВИДЕО)

Вицепремиерът на Италия и министър на външните работи Антонио Таяни, лидер на управляващата партия „Форца Италия“ заяви относно поражението на съдебната реформа на референдума, че управляващите са направили всичко, за да може на референдума да победи „Да“-то. "Суверенният народ изрази мнението си и ние се подчиняваме на неговата воля“, каза Таяни. Той добави, че референдумът е бил истинска демонстрация за демокрацията. "Направихме всичко възможно, за да разясним важността на реформата, която щеше да направи съдебната система по-справедлива и Италия по-свободна“, каза Таяни. "Но италианците имаха различно мнение и ние признаваме това с най-голямо уважение“, допълни той.

„Това е ясен политически сигнал за Мелони и за правителството, които сега трябва да размислят, да изслушат страната и истинските й приоритети“, заяви лидерката на опозиционната Демократическа партия Ели Шлайн. „Това също е и послание за нас. Страната иска алтернатива и ние имаме отговорността да я организираме“, допълни тя. Шлайн увери, че нейната партия ще работи с останалите прогресивни сили в страната, за да изграждането на тази алтернатива.

„Мачът по същество приключи. „Не“-то победи за изненада на управляващите. Днес се случи един огромен политически факт и когато народът говори, палатът трябва да слуша“, заяви бившият италиански премиер Матео Ренци. Той подчерта, че неуспехът на съдебната реформа е един важен етап за премиерката Мелони, която е твърдяла, че е „благословена с подкрепата на хората“. „Днес посланието е много силно и ясно и това е едно гръмко поражение“, заяви Ренци, който е лидер на центристката партия „Италия Вива“. Според него поражението е тройно – първо за мотивите за съдебната реформа, после за цялото правителство и накрая и „за арогантния начин, по който управляващите са искали да направят реформата“.

Какво предвиждаше реформата?

За да се стигне до референдума, бяха нужни 4 години. В предизборната програма на десницата, спечелила изборите в Италия през септември 2022 г., беше заложена реформа на съдебната система. Съответният законопроект беше одобрен на заседание на министерския съвет на 29 май 2024 г. и след това внесен в парламента. На 16 януари 2025 г. законопроектът беше одобрен в Камарата на депутатите, а на 30 октомври 2025 г. - в Сената. Законът обаче предвижда реформи, които налагат изменение на конституцията на Италия. Поради тази причина той се нуждаеше и в двете камари на парламента от подкрепа от две трети от парламентаристите. Тъй като това не се случи, одобреният от парламента законопроект отива референдум, на който имащите право на глас ще се произнесат дали са съгласни или не да бъде извършена съдебната реформа, така както тя е планирана в законопроекта.

Реформата предвиждаше четири неща. Първото е т.нар. разделяне на кариерите в съдебната система. Това касаеше магистратите в Италия, които след реформата ще бъдат разделени на две категории професионалисти – съдии и прокурори. И сега в Италия има съдии и прокурори, но двете роли се съвместяват и един и същи магистрат може да бъде в даден момент от кариерата си прокурор, а после да стане съдия. Според реформата прокурорите и магистратите трябваше да следват два отделни кариерни пътя още от началото на кариерата си и нямаше да имат възможност да лавират между тях. Реформата предвиждаше и разделение на Висшия съдебен съвет на два независими органа – Висш прокурорски съвет и Висш съдийски съвет. Щеше да се промени и начинът на назначаване на членовете на двата органа, като ще се въведе избор чрез жребий. Четвъртият елемент на съдебната реформа беше създаването на нов вид съд – Висш дисциплинарен съд, който ще се занимава със случаи, в които съдиите и прокурорите са нарушили правилата при изпълнение на задълженията си, предава БТА.

Още: Наблюдавал войната от Дубай: Мелони е изненадана от военния си министър

На референдума не се решаваше съдбата на правителството на Мелони. Самата Мелони на няколко пъти повтори това в редица интервюта, които тя даде в навечерието на референдума, както и на годишната си пресконференция на 9 януари. Тя каза, че няма да подаде оставка, ако „Не“-то победи на референдума. А и социологически проучвания показаха наскоро, че под трима от десет италианци биха подкрепили идеята за оставка на премиера в този момент, припомня изданието „Фанпейдж“.

Поражението лишава Мелони от ореола ѝ на победител в очите на италианските избиратели след четири години на успехи в поредица от местни и национални избори, коментира Ройтерс. „Когато един лидер загуби магията си, всички започват да се съмняват в него и има едно нещо, което той абсолютно не може да направи — не може да се преструва, че всичко е както обикновено“, каза Матео Ренци, който сам подаде оставка като премиер през 2016 г., след като загуби референдум за собствената си програма за конституционни реформи.

За разлика от това резултатът може да вдъхне нова енергия на раздробения левоцентристки спектър, като даде на двете най-големи опозиционни партии - Демократическата партия и „Движение 5 звезди“ - импулс да създадат широка коалиция, която да се изправи срещу консервативния блок, коментира Ройтерс.

Още: Италия все пак ще се присъедини към Съвета за мир на Тръмп

Моментът на провеждане на вота се оказа предизвикателен за Мелони. Италианците изпитват ясно недоволство от нейния съюзник, президента на САЩ Доналд Тръмп и се опасяват, че американо-израелската война срещу Иран ще доведе до повишаване на и без това високите вътрешни цени на енергията. Поражението представлява значителен неуспех за премиерката. Въпреки това Мелони и нейната партия „Италиански братя“ имат значителна преднина пред всички останали партии в социологическите проучвания, отбелязва ДПА.

Предложената съдебна реформа беше представяна от коалицията на Мелони като ключова стъпка към оптимизиране на съдебната система на Италия. Тази система отдавна беше критикувана като бавна, бюрократична и уязвима на политическо влияние, посочва Асошиейтед прес. Критиците обаче твърдяха, че мерките, заложени в реформата, крият риск от съсредоточаване на твърде много власт в изпълнителната власт. Опозиционни партии, организации на гражданското общество и професионални юридически сдружения се обединиха, предупреждавайки, че реформата може да подкопае институционалния баланс и системата от взаимни контролни механизми.

„Тежък удар за Мелони“

Този резултат е тежък удар за Мелони, която от октомври 2022 г. оглавява коалиционно правителство с необичайна стабилност, посочва и Франс прес.

„Това е много лош резултат. Това означава, че тя е загубила подкрепата на италианските избиратели по ключов въпрос от своята програма и по едно от водещите предложения на десницата за последните 30 години“, заяви Даниеле Албертаци, професор по политически науки в Университета на Съри във Великобритания. „Следващите парламентарни избори (предвидени за есента на 2027 г.) наближават с бързи темпове“ и левоцентристите имат шанс, ако успеят да действат единно, според експерта. Албертаци допълва, че образът на непобедимост на Мелони вече не е актуален“, макар че „това, разбира се, не означава, че тя ще загуби изборите догодина“.

Още: Мелони: Спазихме обещанието си за мерки срещу незаконната миграция

"Ти Джи ком 24" и "Скай Ти Джи 24" публикуват интерактивна карта на областите на Италия, в които е надделяло „Не“-то и според тази карта това са всички области в южната и централата част на страната и островните територии. „Да“-то побеждава само в няколко северни области, а именно Ломбардия, Венето, Фриули Венеция Джулия и Вале Д’Аоста.