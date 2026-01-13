"Опасно и необяснимо": САЩ считат, че с "Орешник" Путин и Русия саботираха мира в Украйна (ВИДЕО)

САЩ осъдиха пред Съвета за сигурност на ООН използването от Русия в Украйна на балистичната ракета от последно поколение "Орешник" като "опасна и необяснима ескалация", предаде Франс прес, цитирана от БТА. "Благодарение на лидерството на президента Тръмп, ние сме по-близо до споразумение за мир отвсякога от началото на войната. Въпреки това Русия предприе още атаки срещу Украйна, включително изстрелването на балистичната ракета, способна да носи ядрен заряд, която удари район в Украйна близо до границата с Полша и НАТО", изрази съжаление заместник-представителката на САЩ в ООН Тами Брус.

ОЩЕ: Неизвестни дронове са се появили при радарите на ПВО в Германия, способно да свали "Орешник"

Ескалация на войната от страна на Русия

"Това представлява нова опасна и необяснима ескалация, докато САЩ работят с Киев, други партньори и Москва за прекратяване на войната чрез договорено споразумение", добави тя.

"Двете страни трябва да търсят начини за деескалация, но действията на Русия заплашват да разширят и засилят войната", заяви Брус, като обвини Москва, че "превръща каузата на мира в посмешище".

The US accuses Russia of sabotaging Trump’s peace plan



Washington has condemned Russian strikes on Ukraine’s energy infrastructure, calling them an insult to Donald Trump’s peace efforts.



This was stated by US Deputy Ambassador Tammy Bruce during a UN Security Council meeting.… pic.twitter.com/3ozseYus01 — NEXTA (@nexta_tv) January 13, 2026

Ударът близо до полската граница е "опасен, заплашва регионалната и международната сигурност и създава сериозен риск от ескалация и грешки в преценката", добави временният британски посланик Джеймс Кариуки.

"Украйна ще преживее тази нова атака, както много други преди нея. И ако президентът Путин мисли, че това насилие ще обезкуражи съюзниците на Украйна, той се лъже", подчерта той.

ОЩЕ: Нови данни какво порази ракетата "Орешник" в Лвов*

Руското министерство на отбраната заяви в понеделник, че най-новото поколение ракети, използвани за втори път в Украйна в петък, са били насочени към авиационен завод в Лвов.

Много членове на Съвета за сигурност също осъдиха масивните атаки на Русия в края на миналата седмица, които лишиха хиляди хора от отопление в украинската столица. Масираните руски бомбардировки в петък доведоха до прекъсване на отоплението в близо 6000 сгради в Киев, според общината, която призова жителите, които имат възможност, да напуснат "временно" града, където температурите са между минус 7 и минус 15 градуса.