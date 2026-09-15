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Шотландия, Уелс и Ирландия поискаха официално път за независимост, Англия отговори

15 септември 2026, 5:33 часа 703 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Шотландия, Уелс и Ирландия поискаха официално път за независимост, Англия отговори

Премиерът на Шотландия Джон Суини (лидер на Шотландската национална партия, ШНП), премиерът на Уелс Рун ап Йорвет (лидер на Plaid Cymru, партия, застъпваща се за независимост на Уелс) и премиерът на Северна Ирландия Мишел О'Нийл (представляваща "Шин Фейн") подписаха меморандум за разбирателство в Кардиф, Уелс. С него те призоваха правителството на Обединеното кралство "да подготви, планира и улесни конституционните промени", предаде The Independent. С други думи, меморандумът за разбирателство е призив да бъдат позволени референдуми за независимост.

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Споразумението по същество гласи следното: "Политическият пейзаж на тези острови се променя. За първи път в историята хората имат първи министри в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, които са ангажирани с независимостта от Обединеното кралство. За хората, които наблюдават на тези острови – за хората, които наблюдават по целия свят – това е най-ясният знак досега, че времето на Уестминстър е към своя край".

В същото време партиите признават различията в конституционните си позиции. Всяка страна, казват те, трябва да определи бъдещето си "по свой собствен начин и в свой собствен времеви график".

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Премиерите (всъщност длъжността на всеки от тримата е "първи министър"), които се срещнаха като партийни лидери, а не като държавни служители, декларираха стремежите си за партньорство в икономическия, енергийния и международното сътрудничество. Групата заяви също, че "бъдещето на нашите страни принадлежи на Европейския съюз".

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Лидерът на "Шин Фейн" Мери Лу Макдоналд, също присъстваща на срещата, заяви: "Имаме право на референдум. Имаме право да решим нашето бъдеще".

Отговорът на Лондон

Пресслужбата на британския премиер съобщи, че Обединеното кралство постига "най-добри резултати, когато хората се обединяват около споделени ценности и решаване на проблеми, а не са разделени". Те отбелязаха също, че премиерът Анди Бърнам ще продължи да се занимава с икономически въпроси, вместо "да се ангажира с конституционни дебати или да провежда нови референдуми".

Но подписалите меморандума за разбирателство трима първи министри декларираха, че Бърнам ще е "последният премиер на Великобритания". Суини изрично посочи, че Лондон пречи на Шотландия да направи референдум, а шотландците го искат. О'Нийл добави, че Лондон не може да удържи приливната вълна. А дори американският президент Доналд Тръмп взе отношение при визитата си в Ирландия на 13 септември, като каза, че би трябвало Ирландия и Северна Ирландия да се обединят - Още: Шотландският премиер към Борис Джонсън: Ще правим референдум за независимост, въпросът е кога

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Шотландия Ирландия Референдум Великобритания Уелс референдум за независимост
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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