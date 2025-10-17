Орбан готов за срещата Тръмп - Путин, не пропусна да нападне Европа

Европа трябва да промени позицията си. Вместо арогантност и подклаждане на безкрайна война, ние се нуждаем от преговори с Русия. Това заяви унгарският министър-председател Виктор Орбан. „Мирът изисква търпение, сила и смирение. Европа трябва да промени позицията си. Вместо арогантност и разпалване на огъня на безкрайна война, ние се нуждаем от преговори с Русия. Само диалогът може да донесе мир на нашия континент“, заяви той.

Унгарският премиер Виктор Орбан отпразнува съобщението, че Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Будапеща, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна. „Планираната среща между американския и руския президент е чудесна новина за миролюбивите хора по света“, обяви Орбан в публикация в X в четвъртък. „Готови сме!“, каза той. „Току-що разговарях по телефона с президента Доналд Тръмп“, написа Орбан в последваща публикация. „Подготовката за срещата на върха за мир между САЩ и Русия е в ход“, допълни Орбан.

Орбан иска да спре плана на ЕС

Припомняме, че преди дни унгарският премиер заяви, че Будапеща е стартирала национална петиция за събиране на подписи в знак на несъгласие с "военния план" на Европейския съюз за финансиране на военните действия на Украйна. "Преди няколко седмици в Копенхаген беше представен военният план на Брюксел: Европа плаща, украинците се бият, а Русия в крайна сметка ще се изчерпи. Не ни казаха колко ще струва това и колко дълго ще продължи", написа Орбан във Facebook, обявявайки петицията.

„В Дания ясно заявих: не искаме да имаме нищо общо с това“, продължи той, добавяйки, че кампанията за събиране на подписи ще се опита да достигне „всяко градче и село“ в Унгария.

Орбан - "троянският кон" на Путин в ЕС

Орбан, най-открито проруският лидер в ЕС, поддържа близки връзки с Кремъл и многократно е блокирал или забавял военната помощ за Украйна от страна на ЕС. Той редовно повтаря нарративите на Москва за мир, но не посочва при какви условия.

От началото на пълномащабната руска инвазия Будапеща многократно е осъждала плановете на ЕС да предостави финансова помощ на нападнатата страна. Орбан също така води кампания за стоп на санкциите срещу Русия и осъжда плановете на ЕС да намали зависимостта си от вноса на руски газ.

Кампанията на Орбан за петицията, заедно с все по-острата реторика по отношение на Украйна, е в съответствие с антиевропейските и националистическите му послания преди парламентарните избори в Унгария през 2026 г.