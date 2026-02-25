Орбан праща войници до енергийни обекти - пази ги от Украйна, докато цяла Европа се брани от руски дронове (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан достигна нови висоти в кампанията си срещу Украйна. Той обвини Киев, че планира да наруши функционирането на унгарската енергийна система, и разпореди разполагането на войници и оборудване за защита на критичната инфраструктура. Това допълнително ескалира спора с украинските власти относно прекъсването на доставките на руски петрол по нефтопровода „Дружба“ - и Унгария, и Словакия обвиняват Киев за продължителното спиране на количествата, което всъщност стана факт заради руски удар по обект в Западна Украйна, свързан с тръбопровода.

Още: Да се спрат правата на Унгария като член на ЕС: подновени призиви в Брюксел, защото Орбан прекали

Орбан: "Украйна подготвя нарушаване на унгарската енергийна система"

Орбан, говорейки във видеообръщение, публикувано на страницата му във Facebook, повтори на 25 февруари, че спирането на „Дружба“ е по „политически, а не технически причини“, и заяви, че разузнавателни доклади показвали възможно по-нататъшно нарушаване на енергийната система на Унгария.

What an absolute idiot. Hungary’s Prime Minister Viktor Orban said he ordered troops deployed and security reinforced around key energy facilities to counter “possible Ukrainian attacks.” He said Ukraine is pressuring Hungary and Slovakia by blocking oil supplies. Hungary also… pic.twitter.com/FTSCXrGUSe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2026

Още: Орбан и Фицо вкарват страните си в капан

„Виждам, че Украйна подготвя по-нататъшни действия за нарушаване на функционирането на унгарската енергийна система. Затова разпоредих засилване на защитата на критичната енергийна инфраструктура. Това означава, че ще разположим войници и оборудване, необходимо за отблъскване на атаки в близост до ключови енергийни съоръжения", обяви унгарският премиер (цитиран от Reuters), който през април отива на избори и вероятно ще ги загуби от партия "Тиса" на основния си опонент - проевропейския политик Петер Мадяр, поне според социологическите проучвания.

Снимка: Getty Images

Изявлението на Орбан идва на фона на предупреждения от европейски разузнавателни служби, че Русия, а не Украйна, масово купува имоти край ключова инфраструктура в Европа, включително военни бази, енергийни обекти, пристанища и др.: Руски агенти ударно купуват имоти край обекти, поддържащи Европа "жива".

Виктор Орбан отново провали ЕС

Унгария и Словакия поддържат връзки с Москва и не са съгласни с партньорите си от Европейския съюз по отношение на военната подкрепа за Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия.

В понеделник Унгария наложи ветото си върху новите санкции на ЕС срещу Русия - пакет №20, и над огромния заем на ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро. Причината - спрените доставки по "Дружба".

Орбан определи предстоящите парламентарни избори в Унгария на 12 април като труден избор между „война или мир“, като заяви, че опонентите му щели да въвлекат страната във войната, която бушува в съседна Украйна.

Още: Орбан използва годишнината от войната в Украйна за предизборни цели (ВИДЕО)