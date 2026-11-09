Пещера получава модерна ВиК мрежа

Инвестиционната програма за общински проекти позволява да инвестираме в ремонта на ВиК мрежата, без да вдигаме цената на водата. Това е начинът, по който можем да подпомагаме общините, гражданите и населените места, които всъщност са най-важни. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който направи първа копка за реконструкцията на довеждащ водопровод за Пещера.

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Проектът се финансира по Инвестиционната програма за общински обекти с над 1,8 млн. евро. Водопроводът е с дължина от над 2,5 км, като обектът е разделен на три подучастъка. Срокът за изпълнение е 90 дни, като по време на строителството няма да се спира водоподаването, а чак когато бъде изграден новият водопровод, ще бъде превключен към мрежата.

Министърът отбеляза, че в края на 2025 г. кметът на общината е поискал да подпише споразумение за реализацията на този проект, но не е било сключено. „За съжаление, в предишните правителства от 2024-2025 г. не е било подписано споразумението за този водопровод. А той е изключително важен. Благодарение на парламентарната група на „Прогресивна България“ и на усилията на правителството направихме така, че да е възможно кметовете, които са подавали искания до края на 2025 г. за такива важни обекти, да сключат договори с държавата“, каза арх. Шишков. И допълни, че с изпълнението на проекта Пещера ще получава питейна вода с гарантирано добро качество и количество.

Министърът допълни още, че с подмяната на гравитачния водопровод ще се намалят загубите на вода, защото от старата тръба са се губили значителни количества. Освен това трасето на новия водопровод излиза извън обхвата на пътя и така тежкият трафик няма да минава над тръбите и да способства за аварии. Ако се наложат все пак ремонти, те няма да водят до затваряне на пътя, защото водопроводът вече ще е в сервитута. „Качественият проект винаги води до значително подобрение в експлоатацията и удължаването на живота на всяко съоръжение. Така че мисълта в проекта е изключително важна. Поздравявам кмета, защото това решение е изключително добро“, коментира регионалният министър.

В отговор на журналистически въпрос министър Шишков коментира, че всеки ден подписва договори за изпълнение на общински проекти. „Жалко е, че имаме кметове на общини, които не са посмели до края на 2025 година да сключат споразумения. Очевидно са считали, че с онази държава, онова управление на сглобки и на продължение на сглобките, не са разчитали, че ще бъдат подписани споразумения. Ние в момента реагираме, където имаме тази възможност“, коментира още арх. Шишков.

Пещера се водоснабдява от няколко изцяло гравитачни водоизточника и две помпи за отвеждане на добитата вода към напорните резервоари и уличната мрежа. Най-големият гравитачен водоизточник е карстовият каптаж „Новомахленски“. Съществуващият довеждащ водопровод е изграден от етернитови тръби, силно амортизирани, които създават чести аварийни ситуации. Основната цел на инвестицията е максималното оползотворяване на наличните гравитачни водни ресурси, намаляване на зависимостта от помпени съоръжения, ограничаване на потреблението на електроенергия, както и осигуряване на надеждно и качествено водоснабдяване на града.

Довеждащият водопровод се разделя основно на три участъка с различна сложност, като се предвижда подмяна на стария водопровод с полиетиленови тръби с висока плътност. Ще бъдат изградени нови връзки, водопроводни отклонения, ревизионни шахти, оттоци, въздушници и спирателни кранове. Предвидено е и ново въздушно преминаване на водопровода над Стара река, изграждане на подпорни стени и всички необходими съоръжения за надеждната експлоатация на водопроводната система.