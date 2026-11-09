Белгия възстановява ескадрила за противовъздушна отбрана, закрита след края на Студената война

Белгия планира да възстанови 51-ва ескадрила за противовъздушна отбрана (ПВО), закрита преди 37 години заради края на Студената война.

Това съобщиха местни медии, като се позоваха на министъра на отбраната Тео Франкен. Очаква се първите доставки с оборудване на ескадрилата да започнат от следващата година.

Възстановената бойна част ще носи отговорност за наземните съоръжения за противодействие на дронове, крилати ракети, изтребители и вертолети.

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Ескадрилата ще бъде оборудвана с 10 ракетни системи "Нейсамс" (Nasams) за посрещане на противников огън на разстояние до 50 километра, 20 оръдия за борба с дронове "Скайрейнджър" (Skyranger), 14 радара и 54 командни превозни средства.

Предвижда се ескадрилата да осигурява покритие за военни съоръжения и ключова инфраструктура.

51-ва ескадрила е създадена през 1959 г. за защита на въздушното пространство на НАТО от заплахите от Съветския съюз. След 1989 г. бойната част е закрита и с това спира съществуването на белгийската система за ПВО.

Местните медии уточняват, че след възстановяването на войсковата част се предвижда до 2032 г. тя да получи нова база. Също така белгийските въоръжени сили обмислят придобиването на способности за посрещане на удари с балистични ракети.

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