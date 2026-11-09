Тайна руска мрежа е представяла по манипулативен начин протестите във Франция: официален доклад на ЕС

Според вътрешна оценка на ЕС, с която се е запознала агенция Reuters, тайна руска мрежа се е опитала да се възползва от протестите във Франция през миналия месец, като е използвала социалните мрежи, за да приписва безредиците на неконтролираната имиграция и да представи правителството в Париж като загубило контрол. Отделна вътрешна оценка, изготвена от френското министерство на външните работи и също видяна от информационната агенция, установява, че профили в социалните мрежи, свързани с Израел и с американското движение MAGA ("Да направим Америка отново велика"), също са разпространявали „враждебни наративи“ около бунтовете, свързвайки ги с радикалния ислямизъм и миграцията.

Взети заедно, оценките дават представа за това как външни фактори се опитват да използват вътрешните вълнения във Франция за свои политически цели, гласи анализ на европейски специалисти по дезинформация.

Мигранти изнасилват протестиращи: руска фалшива новина

Анализът на Европейския съюз установява, че тайна руска мрежа, известна като „Операция Overload“ (overload, от англ. - претоварване), е разпространявала видеоклипове, докато се представя за различни западни медии. Тези видеа са били насочени към френската аудитория, като в някои от тях се твърди лъжливо, че мигранти са изнасилвали протестиращи или че предстоят терористични атаки.

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През август говорителката на руското външно министерство Мария Захарова отхвърли твърденията на френска държавна надзорна агенция за разпространяване на дезинформация относно изборите във Франция през 2027 г. и заяви, че те „няма да бъдат последната измислица, която властите ще използват, за да манипулират общественото мнение“. Сега от руското външно ведомство не са коментирали нищо за разкритията около "Операция Overload".

Протестите във Франция

Миналия месец в градове из цяла Франция избухнаха безредици, след като демонстрациите срещу нарастващите разходи за живот и влошаващите се обществени услуги излязоха извън контрол, превръщайки се в едни от най-тежките сблъсъци, на които страната е била свидетел от десетилетия насам. Както почти винаги се случва, провокатори се възползваха от демонстрациите.

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Анализът на ЕС, обхващащ периода от 7 до 21 октомври, установява, че Русия се е опитала да „представи френското ръководство като слабо и все по-авторитарно“.

„Такива събития предлагат възможности за подкопаване на националните правителства, подклаждане на страх и разделение, както и за формиране на общественото мнение преди изборите“, се посочва в документа на ЕС с ограничен достъп, изготвен от експерти по дезинформация в дипломатическата служба на блока.

В него не са открити обаче доказателства, че Москва или други участници са подклаждали или ескалирали протестите - дейността им е описана като „опортюнистично използване на безредиците“, предава Reuters.

Публикации на руски, израелски и MAGA-акаунти събират милиони гледания: войната за мозъци

Оценката на френското външно министерство установява, че 10-те най-гледани публикации в X относно безредиците от „проруски среди“ са събрали 2,8 милиона прегледа в периода от 16 до 18 октомври. Но тези цифри бледнеят в сравнение с прегледите, постигнати от публикациите в същата социална мрежа за безредиците, пуснати от акаунти, свързани с движението MAGA, както и с израелски официални лица и влиятелни личности.

Според френския доклад 10-те най-гледани публикации на израелски официални лица, правителствени профили, медии и влиятелни личности са събрали над 35 милиона прегледа през същия период.

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Елина Трейгер, старши политолог в аналитичния център RAND Corporation, заявява, че подобни кампании водят „конкуренция за наратива“, която с течение на времето може да оформи начина, по който западните демокрации се възприемат в Европа и извън нея. Трейгер посочва, че те подхранват антиимигрантска реакция, която тласка европейските избиратели към политическите крайности.

Reuters обаче не успява да провери независимо твърденията, съдържащи се нито във френския, нито в доклада на ЕС. Помолени за коментар, френските власти са препратили към изявленията на президента Еманюел Макрон, който на 21 октомври заяви, че зад протестите не е имало видима чуждестранна намеса, но е имало „чуждестранна манипулация на информацията“. Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху и израелското външно министерство мълчат.

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Руска операция за дискредитиране на Запада

В доклада на ЕС се посочва, че „Операция Overload“, която се провежда от септември 2023 г., е насочена срещу западни „публични личности, институции и медии“, с цел „да дискредитира тези субекти и тяхната подкрепа за Украйна, като същевременно популяризира съдържание, съответстващо на руските интереси“.

Дейността ѝ „е имала за цел също така да подкопае европейската подкрепа за Украйна, като се твърди, че европейските правителства дават предимство на Украйна пред вътрешните проблеми“, се посочва в доклада.

Британският аналитичен център Институт за стратегически диалог написа в доклад от миналата година, че „Операция Overload“ е „устойчива и мащабна руска информационна операция. Тя се представя за надеждни източници, за да сее раздор, объркване и недоверие“.

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„Операцията създава и публикува видеоклипове, които изглеждат като новинарски репортажи, използва изкуствен интелект за клониране на гласовете на експерти, фалшифицира заглавия на вестници и манипулира изображения“, посочи тогава институтът, като добави, че тя „се пренасочва от държава в държава, за да се възползва от кризи и дебати“.

Френският орган за наблюдение на дезинформацията Viginum публикува подробен доклад за „Операция Overload“ и подобни руски операции през 2024 г., а френски официални лица заявиха, че те се появяват отново по време на протести, избори или други случаи, за да дискредитират Франция.