Покана от Макрон: Йотова се включва в Парижкия форум за мир

Държавният глава Илияна Йотова ще бъде на посещение в Париж на 10 ноември (вторник), където по покана на френския президент Еманюел Макрон ще участва в Парижкия форум за мир. В него ще участват над 350 държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, неправителствения сектор и бизнеса. Той ще е под надслов „От суверенитет към сътрудничество“. Целта на срещата е да се подчертае необходимостта от международно сътрудничество при разрешаването на конфликти и по въпроси, свързани с развитието, климатичните промени, високите технологии.

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Акцент на Парижкия форум за мир е Срещата на върха за децата, в която българският президент ще направи изказване. Целта на срещата е да постави в центъра на глобалния дневен ред за развитие благополучието на децата и тяхната защита в условия на множество заплахи пред мира.

В изказването си Илияна Йотова ще акцентира върху поколението на изкуствения интелект, върху ползите и опасностите от използването на изкуствения интелект в училище, както и от необходимостта от изграждане на критично мислене в децата. Президентът ще представи позитивни примери от България за внедряването на изкуствения интелект в учебния процес и в помощ на децата със специални образователни потребности, съобщиха от пресцентъра на държавния глава.

В Париж е планирана среща на държавния глава с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман. Присъединяването към ОИСР е основен приоритет за България, по който има широк политически консенсус. Илияна Йотова ще разговаря и с генералния директор на ЮНЕСКО Халед Ел-Енани. Тази година страната ни отбелязва 70 години членство в организацията.

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Президентът ще се срещне с представители на бизнеса от MEDEF International. MEDEF е най-влиятелната работодателска организация във Франция, а MEDEF International е специализираната й структура за международно бизнес сътрудничество, като дейността й се простира в над 120 държави.