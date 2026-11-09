Innerglow ще забият във FOMO The Club на 9 декември

В най-горещите дни това лято Innerglow станаха част от седмото издание на Hills of Rock, а само след месец предстои отново да ги видим на сцена, но този път във FOMO The Club. Концертът на поп рок групата по покана на Fest Team ще бъде на 9 декември. Билети за събитието може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени от 12 евро.

Създадени през 2017 г., Innerglow се утвърдиха на българската сцена с авторската си музика и специфичния си стил, повлиян от класическите и модерните образци в поп и рок стиловете. В групата са: Тодор Ковачев (вокали и кийборд), Матей Христосков (ударни) и Петър Желев (китара), а по време на концертите им към групата се присъединява и Боян Петков (бас).

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За почти десетгодишната си кариера бандата има множество издадени сингли и един албум - "Satellites" от 2021 г. Парчетата им се радват на силно присъствие в телевизионния и радиоефир и редовно попадат в челните позиции на музикалните класации. Така през 2019 г. "Chained In Love" прекарва 5 седмици на върха на "БНР Топ 20". Първото място в същата класация окупираха и следващите им два сингъла - "So Long" и "Little Magnets". През 2022 г. групата издава за първи път песен на български език, повлияна от българския фолклор - "Знак" заедно с певицата Lyrra. А миналата година Innerglow направиха заявка за втори албум с парчето "Измислен човек" в дует със Свилен Ноев от "Остава".

За Innerglow 2026 г. започна с достигане до финала на българския конкурс за Евровизия, а през април групата издаде и най-новия си сингъл "Amusing You", който оглавяваше класацията "БНР Топ 20" 5 поредни седмици, както и достигна до първото място в класацията на радио Viva Rock.

През годините бандата е била част от редица големи български фестивали, включително има две участия на Hills of Rock, едно от които беше това лято в първия фестивален ден на сцената "На тъмно". Групата има и международни изяви в Лондон и германския град Улм.

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Само след месец, на 9 декември, Innerglow ще излязат на сцената на FOMO The Club със сетлист, който включва няколко съвсем нови песни, както и някои от най-популярните им парчета. Билети може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени от 12 евро. Събитието следете тук.