Още 125 млн. долара: САЩ обявиха нов пакет военна помощ за Украйна

САЩ обявиха днес нов пакет военна помощ за Украйна, предаде БТА. Той е в размер на 125 милиона долара, предаде Ройтерс, като се позова на говорителя на Белия дом Джон Кърби.

Новата помощ бе обявена на фона на нахлуването на украински войски в граничната руска Курска област. В резултат тази вечер град Курчатов, където се намира Курската АЕЦ, остана без ток.

Съединените щати безспорно са най-големият доставчик на военна помощ за Украйна след руската пълномащабна инвазия в страната преди близо две години и половина.

Навият пакет включва ракети "Стингър", артилерийски боеприпаси и системи за пробиване на брони.

"Изпращаме на Украйна значителен нов пакет от спешно необходими муниции. Тази подкрепа ще помогне на Украйна да защити войските и народа си и да укрепи способностите си по фронтовите линии", написа в социалната мрежа Х Антъни Блинкен.

We’re sending Ukraine a significant new package of urgently needed munitions. This support will help Ukraine protect its troops and its people and reinforce its capabilities across the front lines.