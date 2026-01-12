Нерешените въпроси остават: Пада постмониторингът на ПАСЕ за Северна Македония, но не съвсем

На пленарното си заседание, насрочено за 28 януари 2026 г., Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) ще гласува по Работния доклад на Комитета за мониторинг, който предлага да се приключи пост-мониторинговият диалог с Република Северна Македония. Макар че документът отбелязва значителен напредък в няколко области, докладът ясно показва, че страната продължава да е изправена пред сериозни предизвикателства по отношение на върховенството на закона, борбата с корупцията и защитата на правата на малцинствата. Докладът подчертава, че властите са предприели редица мерки за реформиране на съдебната система и прокуратурата, както и за подобряване на прозрачността на Съдебния съвет.

Корупция и политизирана съдебна система

Особено приветства напредъка в изпълнението на препоръките на GRECO относно борбата с корупцията. ПАСЕ обаче остава загрижена от честите твърдения за политизиране на съдебната система и широко разпространената корупция в публичния сектор, както и от недостатъчната ефективност на институциите в справянето с тези явления.

Докладът също така посочва необходимостта от спешна реформа на т.нар. механизъм за “балансиране“ за заетост в публичния сектор, пълно и последователно прилагане на Закона за употреба на езиците, както и подобряване на условията в местата за задържане и затворите.

Снимка БГНЕС

Особено внимание се обръща на положението на ромската общност, която продължава да се сблъсква със сериозни проблеми, включително лоши условия на живот, липса на достъп до чиста вода, канализация и организирано изхвърляне на отпадъци, както и повишени рискове за здравето, свързани с околната среда.

Физически нападения и реч на омразата към българите

Значителна част от доклада е посветена и на положението на българското етническо малцинство в страната, което все още не е официално признато в Конституцията и законодателството. Според данни около 3500 граждани се обявяват за етнически българи.

ECRI отбелязва случаи на реч на омразата, физически нападения и нападения срещу културни клубове, както и противоречия, свързани с измененията в Закона за фондациите и сдруженията, които отмениха регистрацията на някои български организации.

ПАСЕ препоръчва на властите публично и недвусмислено да осъдят всички форми на насилие и дискриминация и да се въздържат от разпускане на сдружения, които не подбуждат към омраза или насилие, в съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека.

Заради непроменената конституция - възможни са допълнителни условия

Въпросът за конституционните изменения и включването на българското малцинство в Конституцията остава пряко свързан с процеса на присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз.

Европейската комисия и Европейският парламент потвърдиха подкрепата си за европейския път на страната, но припомниха, че Съветът на ЕС не изключва възможността за допълнителни условия за започване на преговорите.

По време на посещението в Скопие повечето от събеседниците на Комисията за мониторинг изразиха готовност за конституционни промени, но с оглед те да влязат в сила едва след членството в ЕС.

Напредъкът може да остане ограничен

В заключението си, ПАСЕ оценява, че Северна Македония има потенциала да бъде положителен пример за мултиетническо и мултикултурно общество, но същевременно подчертава, че без да се решат нерешените въпроси

– избирателната реформа, съдебната и прокурорската реформа, борбата с корупцията, защитата на малцинствата и подобряването на условията в затворите – напредъкът ще остане ограничен.

Следователно, въпреки предложението за прекратяване на диалога след мониторинга, ПАСЕ препоръчва Комитетът за мониторинг да проведе отделен периодичен преглед на Северна Македония през следващите години, за да оцени подробно напредъка в нерешените области.

Гласуването на 28 януари 2026 г. ще бъде важен сигнал за международната общност, но и ясно послание, че въпреки постигнатото, програмата за реформи на Северна Македония остава отворена и обвързваща.

Можете да прочетете оригиналния документ на английски език ТУК.

Автор: Владимир Перев