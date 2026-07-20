Как изглежда универсалната красота според експертите

Макар че е широко разпространено мнението, че красотата е въпрос на вкус, ново научно проучване предполага, че има определени черти на лицето, които повечето хора са склонни да оценяват като привлекателни, според "Daily Mail". Изданието цитира откритията на международен екип от изследователи, които са анализирали 601 3D сканирания на човешки лица.

Учените са използвали млади хора на възраст от 21 до 35 години за изследването. За всеки участник е създаден високоточен 3D модел на лицето, а неговата геометрия е описана с помощта на 1021 цифрови контролни точки. Шест независими експерти – трима мъже и три жени – след това са оценили привлекателността на всяко лице по скала от 0 до 100.

Анализът разкри, че най-ясните модели са наблюдавани при женските лица. Изследователите са установили, че жените с по-тесни лица, по-слабо изразен обем на бузите, по-пълни устни и по-дефинирани контури са получили по-високи оценки. Освен това, по-тесен нос и малко по-изпъкнал връх на носа са били възприемани по-благоприятно.

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При мъжете резултатите са били по-малко ясни. Като цяло обаче лицата с ясно изразена долна челюст, по-ъгловати черти и дефинирани контури са по-склонни да получат по-високи оценки.

Какво значат тези резултати

Марго Роби, снимка: Getty Images

В същото време авторите на изследването предупреждават да не се опростяват прекалено откритията им. "Привлекателното лице не се определя от един-единствен, перфектен нос или челюст, а от естествената хармония на много черти на лицето", отбелязват изследователите.

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Както отбелязва "Daily Mail", психолозите също напомнят, че оценката на външния вид не се ограничава само до анатомията. Човешкият мозък формира първо впечатление за човек само за няколко мига, а възприятието за красота се влияе не само от биологични фактори, но и от житейския опит, културната среда и предпочитанията към определени видове външен вид. В резултат на това изследователите смятат, че техните открития биха могли да бъдат полезни за ортодонти, лицево-челюстни хирурзи и пластични хирурзи. В същото време те подчертават, че не съществува универсална "формула за красота" и че привлекателността остава комбинация от обективни черти на лицето и индивидуално човешко възприятие.

От своя страна формулата за красота, разработена от учените, включва известни личности, считани от мнозина за олицетворение на привлекателността. Сред жените те посочиха актрисата Марго Роби и модела Елза Хоск, докато сред мъжете - модела Дейвид Генди и актьора Хенри Кавил, предава БГНЕС.

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