Откриват Франкфуртския панаир на книгата

Франкфуртският панаир на книгата, който е най-голямото подобно изложение в света, ще бъде официално открит днес, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Преди церемонията, която е следобед, е насрочена пресконференция, като в нея няма да вземе участие тазгодишният носител на Нобеловата награда за литература Ласло Краснахоркаи, както беше предварително планирано. Той отмени участието си в последния момент по здравословни причини.

Вместо това се очаква германската авторка Нора Хадада да участва в пресконференцията.

Още: Започва Панаирът на книгата в НДК

Представители на книжната индустрия се очаква да разкажат за ситуацията в издателствата и книжарниците, както и да представят очакванията си от предстоящите пет дни на панаира.

В сряда и четвъртък панаирът е само за търговци. От петък достъпът е широката читателска публика.

Според организаторите в тазгодишното издание на изложението ще участват над 1000 автори, както и изложители от 92 държави.

Още: Във Франкфурт започва най-големият панаир на книгата в света

Филипините са почетен гост на Франкфуртския панаир на книгата тази година.

Изложението ще приключи в неделя с връчването на международна награда за мир на Германския книжен съюз на историка Карл Шльогел.

Още: Започва Международният панаир на книгата