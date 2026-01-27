Падат като картонени играчки. Свлачища сриват италиански град (ВИДЕО)

Масивно свлачище заплашва град Нишеми в Сицилия. Жилищните сгради буквално висят над бездната. Бедствието е следствие от проливните дъждове, предизвикани от циклона "Хари". Природното явление удари източното крайбрежие на Сицилия с бурни вълни, силни ветрове и обилни валежи. Според регионалните власти щетите само по инфраструктурата се оценяват на около 740 милиона евро, като общите загуби — включително частна собственост и туризъм — се очаква да надхвърлят 1 милиард евро.

Поройни дъждове причиниха наводнения в Сицилия (ВИДЕА, СНИМКИ)

Щети

Циклонът "Хари" настъпва към България, след като заля и удави Южна Италия (ВИДЕО)

1500 души бяха засегнати от свлачището, причинено от проливните дъждове в Нишеми, Сицилия. Свлачището се разпростира на 4 километра, изолирайки цели квартали и разрушавайки инфраструктура, повреждайки пътища и водопроводи. Нанесени са щети на най-малко 20 къщи, 15 автомобила са отнесени от стихията.

A massive landslide is destroying an entire town in Sicily



Homes, roads, and entire neighborhoods in the town of Niscemi are sliding down a hillside. The mayor has called the situation “dramatic.”



The landslide, triggered by heavy rainfall, continues to expand. Hundreds of… pic.twitter.com/rOxVplWDcz — NEXTA (@nexta_tv) January 27, 2026

Още: 1 млрд. евро щети: Циклонът "Хари", който ще влияе на времето и в България, срина Сицилия (ВИДЕО)