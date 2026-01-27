Лайфстайл:

Падат като картонени играчки. Свлачища сриват италиански град (ВИДЕО)

27 януари 2026, 13:03 часа 313 прочитания 0 коментара
Масивно свлачище заплашва град Нишеми в Сицилия. Жилищните сгради буквално висят над бездната. Бедствието е следствие от проливните  дъждове, предизвикани от циклона "Хари". Природното явление удари източното крайбрежие на Сицилия с бурни вълни, силни ветрове и обилни валежи. Според регионалните власти щетите само по инфраструктурата се оценяват на около 740 милиона евро, като общите загуби — включително частна собственост и туризъм — се очаква да надхвърлят 1 милиард евро.

Щети

1500 души бяха засегнати от свлачището, причинено от проливните дъждове в Нишеми, Сицилия. Свлачището се разпростира на 4 километра, изолирайки цели квартали и разрушавайки инфраструктура, повреждайки пътища и водопроводи. Нанесени са щети на най-малко 20 къщи, 15 автомобила са отнесени от стихията.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Сицилия свлачище циклон Хари Нишеми
