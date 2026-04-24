Папа Лъв XIV с апел към САЩ и Иран за преговори (ВИДЕО)

Папа Лъв XIV призова Съединените щати и Иран да се върнат на масата за преговори. По време на обратния си полет от обиколка в Африка главата на Римокатолическата църква призова за създаване на нова "култура на мира", която да позволи разрешаването на конфликти без употреба на военна сила. Лъв XIV описа ситуацията като "хаотична". "Един ден Иран казва "Да", САЩ казват "Не" и обратното. Не знаем докъде ще се стигне", посочи папата.

"Бих искал да насърча всички да намерят отговори, които произтичат от култура на мира, а не от омраза и разделение", допълни той.

В същото време, говорейки пред журналистите, които пътуват с него в самолета, папа Лъв XIV осъди убийството на протестиращи в Иран, както и екзекуциите, които се извършват там. Последната спирка от пътуването на папата в Африка беше Екваториална Гвинея.

Pope Leo firmly condemned the killing of protesters in Iran, after President Trump criticized the Catholic leader last week for not doing so while speaking out against the US-Israel war with Iran https://t.co/6NKlI4G8vn pic.twitter.com/hAMskR92Xs — Reuters (@Reuters) April 23, 2026

Първият папа от САЩ беше силно критикуван от Доналд Тръмп миналата седмица. Президентът на САЩ го обвини, че не се е изказал достатъчно решително срещу действията на Иран.

Папата подчерта, че няма интерес от конфронтация с американския президент, но даде ясно да се разбере, че не иска да бъде сплашван от Белия дом.

Папа Лъв XIV каза, че носи със себе си снимка на момче от Ливан, което е било убито по време на израелска атака срещу проиранското движение "Хизбула". Момчето го приветствало при визитата на папата в Ливан миналата година.