Войната в Украйна:

Парите отиват за яхти: Спряха средствата по ПВУ за хотелиери и ресторантьори в Полша

13 август 2025, 16:28 часа 396 прочитания 0 коментара
Министърът на държавните фондове за развитие и регионалната политика на Полша заяви, че няма да бъдат изплатени средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), докато всички споразумения с хотелиерите и ресторантьорите по програмата (HoReCa) не бъдат проверени и не бъде установена тяхната отчетност.

"Реших, че няма да бъдат изплатени средства на бенефициентите, докато всяко споразумение не бъде проверено и счетено за съвместимо с насоките на програмата HoReCa“ (програма, насочена към подкрепа на диверсификацията на сектора)", каза Катажина Пелчинска-Наленч, цитирана от полската новинарска агенция ПАП.

Това става след неотдавнашни медийни публикации, че някои хотелиери и ресторантьори са похарчили своите субсидии за покупки на яхти, мебели и виртуално стрелбище.

Oсвен това ръководителят на Полската агенция за развитие на предприятията (PARP) Катажина Дубер-Стахурска е била уволнена поради липса на ефективност в редица програми, заяви още министърът.

"Имаше многобройни оплаквания от бенефициенти на HoReCa относно сътрудничеството им с PARP", продължи тя. 

Всички неправилно квалифицирани споразумения и всички безвъзмездни помощи, които са несъвместими със задължителните разпоредби, ще бъдат проверени, а средствата няма да бъдат изплатени, посочи тя.

ПВУ за Полша е в размер на 59,8 млрд. евро, включително 25,27 милиарда евро безвъзмездни средства и 34,54 млрд. евро преференциални заеми. Полша досега е получила 67 млрд. злоти (15,8 млрд. евро) от фонда.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Полша Хотелиери полша ресторантьори информация 2025
