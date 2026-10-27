Войната в Украйна:

Министерството на културата обяви подкрепа за Хартата за културна политика

27 октомври 2026, 11:32 часа 760 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на културата
Министерството на културата обяви подкрепа за Хартата за културна политика

Министерството на културата (МК) обяви, че подкрепя приетата на 8 октомври в Комисията по културата и медиите Харта за културна политика. От културното министерство заявяват готовност за съвместна работа по конкретизирането на заложените в нея приоритети. Това е станало ясно на провела се в понеделник, 26.10.2026 г., среща между министър Евтим Милошев и представители на неправителствения сектор, които са  създатели на документа - Обсерватория по икономика на културата; Сдружение "Фабрика за идеи"; Българска музикална асоциация; Сдружение "Независим културен сектор"; Асоциация за свободен театър; Регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала"; Асоциация на сценографите в България.

Ценна основа за диалог

Снимка: Министерство на културата

В съобщението на МК се казва, че министерството приема Хартата като ценна основа за диалог с културния сектор и за обсъждане на дългосрочните приоритети в развитието на културните политики. "Документът обединява предложения и позиции на професионалната общност по ключови теми, сред които достъпът до култура, създаването на културни паспорти за деца, регионалното развитие, прозрачността и устойчивостта на финансирането, авторското право и подкрепата за културните и творческите индустрии", се казва в съобщението на културното министерство.

Интервю: Предложените промени в Министерството на културата застрашават изпълнението на член от конституцията: Говори д-р Диана Андреева-Попйорданова (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От културното ведомство казват, че по време на разговора в понеделник е било подчертано значението на последователния диалог между институциите и представителите на сектора, "както и необходимостта предложенията да бъдат разглеждани с оглед на тяхната конкретика, приложимост и компетентността на отговорните институции". От МК уточняват обаче, че част от очертаните в Хартата въпроси попадат в правомощията на културното министерство, а други изискват координация с останалите компетентни ведомства, Народното събрание и местните власти. "В този контекст беше обсъдена и необходимостта от междуинституционално взаимодействие, както и от последваща работа по конкретните предложения", се казва още в съобщението.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Министерство на културата култура Харта за културната политика
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес