Министерството на културата обяви подкрепа за Хартата за културна политика

Министерството на културата (МК) обяви, че подкрепя приетата на 8 октомври в Комисията по културата и медиите Харта за културна политика. От културното министерство заявяват готовност за съвместна работа по конкретизирането на заложените в нея приоритети. Това е станало ясно на провела се в понеделник, 26.10.2026 г., среща между министър Евтим Милошев и представители на неправителствения сектор, които са създатели на документа - Обсерватория по икономика на културата; Сдружение "Фабрика за идеи"; Българска музикална асоциация; Сдружение "Независим културен сектор"; Асоциация за свободен театър; Регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала"; Асоциация на сценографите в България.

Ценна основа за диалог

Снимка: Министерство на културата

В съобщението на МК се казва, че министерството приема Хартата като ценна основа за диалог с културния сектор и за обсъждане на дългосрочните приоритети в развитието на културните политики. "Документът обединява предложения и позиции на професионалната общност по ключови теми, сред които достъпът до култура, създаването на културни паспорти за деца, регионалното развитие, прозрачността и устойчивостта на финансирането, авторското право и подкрепата за културните и творческите индустрии", се казва в съобщението на културното министерство.

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От културното ведомство казват, че по време на разговора в понеделник е било подчертано значението на последователния диалог между институциите и представителите на сектора, "както и необходимостта предложенията да бъдат разглеждани с оглед на тяхната конкретика, приложимост и компетентността на отговорните институции". От МК уточняват обаче, че част от очертаните в Хартата въпроси попадат в правомощията на културното министерство, а други изискват координация с останалите компетентни ведомства, Народното събрание и местните власти. "В този контекст беше обсъдена и необходимостта от междуинституционално взаимодействие, както и от последваща работа по конкретните предложения", се казва още в съобщението.