Песков: Не се подготвя среща между Путин и Тръмп (ВИДЕО)

Засега разговорът на руския диктатор Владимир Путин с американския президент Доналд Тръмп е само по телефона и "не се подготвя среща сега". Това съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков в периода около разговора между двамата лидери днес, 19 май. Планираният му час бе 17 ч. българско време, а до момента на написване на този материал официални подробности няма. Песков добави единствено, че по отношение на Украйна предстои "пестелива и продължителна работа".

Преди няколко дни Тръмп обяви, че иска среща с Путин "веднага щом можем", след като руският диктатор не се появи на преговорите в Истанбул след поканата на украинския президент Володимир Зеленски.

Peskov: Putin's conversation with Trump is only by phone so far. No meeting is being prepared. On Ukraine, "painstaking and lengthy work" lies ahead. pic.twitter.com/wRdvgzCZAq

Междувременно украинските медии съобщиха, че Зеленски е провел телефонен разговор с Тръмп. Все още няма публикувани детайли. Съобщава се, че и след дискусията с Путин американският президент пак ще говори с украинския си колега.

Днешният разговор между Тръмп и Путин може да повлияе на хода на конфликта повече от всяка победа на бойното поле, пише CNN. Медията добавя, че Киев се опасява, че държавният глава на САЩ може да повярва на "мирно споразумение", подготвено от Москва, и да се опита да го наложи на Украйна.

Признанието на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс е важно в този контекст. Той заяви: "Мирните преговори за Украйна са в задънена улица - ние осъзнаваме това. Изглежда, че Путин не знае как да излезе от тази война".

❗️“Peace talks on Ukraine are at a dead end — we realize that,” said Vance. “It seems Putin doesn’t quite know how to get out of this war,” he added. pic.twitter.com/hwzkjsxbFT