Писналите въртележки за края на ужаса в Украйна нямат край (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Путин трябва да знае – след сключване на мирно споразумение, ако опита да нападне Украйна, реакцията ще е опустошителна". Думите са на генералния секретар на НАТО Марк Рюте – но точно тези думи, на фона на думи и действия на други основни фигури и държави в световната политика звучат по-скоро като опит за успокоение.

“Putin must know that after a peace agreement is concluded, if he tries to attack Ukraine again, the response will be devastating,” — Rutte said. pic.twitter.com/eKTbKU8dMN — NEXTA (@nexta_tv) December 18, 2025

Защото – в пореден клиширан коментар повторение за мира в Украйна и мирните преговори, американският президент Доналд Тръмп директно си каза, че Украйна трябвало да побърза, защото всеки път, когато се бавела, Русия си променяла позицията. За какво точно да побърза Украйна и за какво Русия би си променила мнението, Тръмп не коментира. Той не коментира и коя страна на какви компромиси е готова, дали изобщо е готова и колко важни са те, за да покажат кой от какво е готов да се откаже, за да има мир – ОЩЕ:

Trump: “We are getting close to something. I hope Ukraine moves quickly. Because before we know Russia will change its mind”.



Putin isn’t playing 4D chess, he’s just playing Trump. And Trump, clueless as ever, is grinning while getting played. pic.twitter.com/2JstygxSc5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 18, 2025

Говоренето на Тръмп дойде след като финансовият министър на САЩ Скот Бесент увери, че Съединените щати готвят нови санкции за Русия и те могат да бъдат представени още следващата седмица, зависело обаче как ще се развие "ситуацията". Днес, утре и в неделя (19, 20, 21 декември) се чакат преговори на американците с украинска и с руска делегация във Флорида.

А на този фон и при всички сигнали, че ЕС ще даде заем на Украйна през предаване на замразени на Стария континент руски активи, това не се случи. Случи се друго, което беше описвано като план Б – има заем, но ЕС ще тегли дълг и ще го гарантира чрез бюджета си, обаче ако Русия не плати репарации на Украйна, Европейският съюз можел да вземе руските активи като обезщетение. Не стана ясно докога ЕС би чакал Русия да плати репарации – може би докогато е необходимо? Впечатление направи и, че заемът се води безлихвен – т.е. не се очаква Русия да плаща по-големи репарации от 90 млрд. евро от гледна точка на този кредит - ОЩЕ: ЕС няма да пипа замразените руски активи, но ще даде нови милиарди на Украйна

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Сериозно увеличение на сухопътната военна активност в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 18 декември, съгласно украинските данни е имало 193 бойни сблъсъка, докато на 17 декември бяха 134. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 154 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 18 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4281 изстреляни снаряда, като това е с около 400 повече за денонощие. Руската армия е използвала 5836 FPV дрона, което е с около 1000 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

50 руски пехотни атаки са били блокирани в Покровското направление според украинския генщаб. Покровск и Мирноград остават места на боеве съгласно украинската сводка. Още 22 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Олександриевско направление. По-на юг, в района на Гуляйполе, Запорожка област, са били отблъснати 19 руски пехотни атаки. На североизток от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 28 руски пехотни атаки. В Лиманското направление е имало 10 руски пехотни атаки, в съседното от север Купянско направление – 9, а в северната част на Харковска област, при Вовчанск – също 9.

Специално за Вовчанск украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец пише в нов анализ, че руснаците са заседнали по линията Синелниково – Цегелно – Вилча – Лиман (село, а не градът по-далеч на юг). Руснаците нито могат да напреднат на юг по поречието на река Северски Донец, нито успяват да изтикат украинските части от южната част на самия град Вовчанск, гласи анализът. Машовец посочва, че заради украинските позиции във Вовчанск, откъдето украинската армия извършва периодични контраатаки, руските сили така и не могат да продължат на юг към Бели Колодяз. Същото е положението и по-на юг, към Велики Бурлук, защото от това направление има прехвърляне на руски части заради неуспехите в Купянск.

Що се отнася до Купянск, Машовец набляга точно на това – че ако руснаците искат наистина да превземат града, ще им трябват подкрепления и в хора, и в техника. Точно както сочат и други украински данни, в самия Купянск има обкръжени руски войници както в центъра на града, така и в южната му част, добавя Машовец (КАРТА). Руснаците опитват да стигнат до тях и "да възстановят връзката", казва украинският експерт. Подкрепления за руснаците биха могли да дойдат от Лиманското направление, но според Машовец това едва ли ще се случи, защото там изглежда руското военно командване се стреми да нанесе "главния удар" с поглед към Славянск в по-далечно бъдеще. Ако обаче Путин поиска Купянск на всяка цена, тогава подкрепления ще трябва да се търсят и то значителни, категоричен е украинският о.з. полковник.

"Положителното - 100% контрол над Купянск - това е само въпрос на време, въз основа на случващото се в града сега, това е перспективата за следващите няколко седмици. Все пак, ситуацията беше и е много по-проста, отколкото в Покровск, поради факта, че врагът нямаше време наистина да се укрепи и да организира отбрана, цареше хаос и това ни помогна. Сега обаче остро стои въпросът за почистването на града, което по принцип ще отнеме много време - не говорим за организирани вражески части, а по-скоро за отделни войници, които са се заровили по мазетата и ще седят там до края", обобщава украинският военен канал "Офицер".

Още: Русия за пръв път каза колко плаща за войната си в Украйна и пак уж превзе Купянск (ОБЗОР – ВИДЕО)

On the Kupyansk axis, Ukraine’s 77th Air Assault Brigade spotted and destroyed a Russian field ammo depot using an FPV drone. The strike eliminated both the target and its ammunition stockpile. pic.twitter.com/1fKrf1Rgx0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 18, 2025

За Лиман, украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов твърди, че повечето пехотни атаки на руснаците биват спирани, обаче в направлението руските сили са многобройни и могат да си позволят да поддържат темпото на офанзивата. Спечелихме няколко позиции северно от Лиман, твърди руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар".

On the Lyman axis, Ukraine’s 3rd Army Corps and military intelligence (HUR) wiped out a full Russian regiment during recent assaults. Ukrainian forces also took several prisoners and managed to straighten the front line, improving their tactical position in the area. pic.twitter.com/McCMrKPpkF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 18, 2025

Боевете за Мирноград продължават, казват и "Рибар", и "колегите" им от "Два майора", които казват, че текат още боеве в Гришино, Родинско и Софиевка т.е. села-предградия на Покровск и Мирноград:

On the Pokrovsk front, drone pilots from Ukraine’s 79th Air Assault Brigade are striking Russian targets over 21 km away. Footage shows precision hits in Hrodivka, a staging point for Russian assaults on Myrnohrad. pic.twitter.com/DQCU5DqlBZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 18, 2025

Ukraine’s Phoenix UAV regiment struck targets in the Pokrovsk direction, destroying 7 Russian vehicles and eliminating at least 4 soldiers. pic.twitter.com/6YFEEBXzW7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 18, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 160 далекобойни дрона, като 90 от тях са били клас "Шахед". Свалени са 108 дрона, но на 23 локации в Украйна преминалите безпилотни летателни апарати са нанесли щети. Особено видимо е това в Одеса – Още: Дроновете атакуват: Удар по Орловската ТЕЦ и огромен руски химически завод, без ток в Ростов (ВИДЕО)