Планина от трупове: Руски военни блогъри беснеят заради унищожена руска група войници в Покровск (ВИДЕО)

Видеокадри, показващи как руски войници тръгват да влизат на щурм в Покровск с мотоциклети, са довели до по-лесното им откриване и пълно унищожение. Това коментират руски Z-канали, като летят обвинения, че именно защото един от тези канали публикува видеото, украинците са получили незаменима помощ и са се разправили с руската щурмова група - Още: Секретно проучване: Руснаците за пръв път са уморени от войната, защото обедняват (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Планина от товар "200" и изгоряла техника" - така говори руският Z-канал в Телеграм "Разведос" (Razvedos), който е на руския пропагандист Александър Арутюнов. "Товар 200" е диалект за убити войници, "товар 300" е диалект за ранени.

"Заради онзи идиот, който засне това и го публикува онлайн, днес има планина "200" и изгоряла техника в този район... В днешно време е "войната с дронове", нали?! Артилерията беше премахната – това ли завещаха популярните блогъри? Ракетните системи за залпов огън (РСЗО) – в музея! Минохвъргачки – в дерето! Но поне всички разбраха шума", възмути се бившият войник от специалните части Артюнов.

Той уточни, че цитира познат военен, "който е претърпял загуби по този път". "Какъв беше смисълът от публикуването [на видеото]? Освен за да генерират онлайн шум", добавя "Разведос".

Военният кореспондент на руското издание "Известия" Александър Коц също смята, че публикуването на видеото не си е струвало. "Украинците минираха този път до дупка, те просто минираха всичко. На следващия ден беше невъзможно да се премине, просто защото изгориха тази позиция по магистралата Донецк", каза той.