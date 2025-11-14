Любопитно:

Планина от трупове: Руски военни блогъри беснеят заради унищожена руска група войници в Покровск (ВИДЕО)

14 ноември 2025, 08:56 часа 272 прочитания 0 коментара
Планина от трупове: Руски военни блогъри беснеят заради унищожена руска група войници в Покровск (ВИДЕО)

Видеокадри, показващи как руски войници тръгват да влизат на щурм в Покровск с мотоциклети, са довели до по-лесното им откриване и пълно унищожение. Това коментират руски Z-канали, като летят обвинения, че именно защото един от тези канали публикува видеото, украинците са получили незаменима помощ и са се разправили с руската щурмова група - Още: Секретно проучване: Руснаците за пръв път са уморени от войната, защото обедняват (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Планина от товар "200" и изгоряла техника" - така говори руският Z-канал в Телеграм "Разведос" (Razvedos), който е на руския пропагандист Александър Арутюнов. "Товар 200" е диалект за убити войници, "товар 300" е диалект за ранени.

"Заради онзи идиот, който засне това и го публикува онлайн, днес има планина "200" и изгоряла техника в този район... В днешно време е "войната с дронове", нали?! Артилерията беше премахната – това ли завещаха популярните блогъри? Ракетните системи за залпов огън (РСЗО) – в музея! Минохвъргачки – в дерето! Но поне всички разбраха шума", възмути се бившият войник от специалните части Артюнов.

Той уточни, че цитира познат военен, "който е претърпял загуби по този път". "Какъв беше смисълът от публикуването [на видеото]? Освен за да генерират онлайн шум", добавя "Разведос".

Военният кореспондент на руското издание "Известия" Александър Коц също смята, че публикуването на видеото не си е струвало. "Украинците минираха този път до дупка, те просто минираха всичко. На следващия ден беше невъзможно да се премине, просто защото изгориха тази позиция по магистралата Донецк", каза той.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна руска щурмова група Покровск
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес