По руска държавна телевизия: Абсолютно невъзможно е да се победи Украйна (ВИДЕО)

"Тези, които убедиха президента Путин, че спецоперацията (така в Русия продължават да наричат войната в Украйна - бел.ред.) ще бъде ефективна и кратка и че по мирното население няма да се извършват атаки, че просто "Росгвардия" и кадировците ще влязат в Украйна и ще сложат всичко в ред - тези хора много ни подведоха", каза Надеждин.

Нататък той продължи, че хора от обкръжението на Путин са го убедили, че украинците ще се предадат и ще се разбягат. "Но ние стигнахме до чертата, в която трябва да разберем едно просто нещо - абсолютно е невъзможно да се победи Украйна с тези ресурси, с които Русия сега се опитва да воюва там в режим на "колониална война" - с наемници и без мобилизация." На въпрос на водещия дали той предлага да се въведе всеобща мобилизация, Надеждин отговори, че напротив - предлага да се започнат мирни преговори с Украйна за прекратяването на войната.

Друг от гостите в телевизионното студио, депутатът от Държавната дума Сергей Миронов, репликира с добре познатите опорки, че за прекратяване на войната не може и да става дума и че "нацисткият режим на Зеленски" трябва да бъде унищожен. Той повтори и друга една, станала вече крилата фраза на Путин - "Ние дори още не сме започнали". И допълни, че на Русия напълно й стигат силите да се справи с Украйна.

На това пък реагира трети от гостите в студиото - експертът Виктор Олевич. Той попита: "А след като ни стигат силите, какво чакаме? Възможно ли е някой сериозно да вярва, че преди шест месеца планът ни е бил да изоставим Балаклия и да не можем да превземем Харков?"

