По-скоро от очакваното: Петер Мадяр обяви кога ще потече петрол по нефтопровода "Дружба"

17 април 2026, 21:17 часа
Победителят на изборите в Унгария Петър Мадяр заяви, че прехвърлянето на петрол през „Дружба“ през Украйна може да бъде възобновено в рамките на седмица. Той се позова на информация от генерален директор на MOL Золт Хернади. Мадяр каза, че Хернади планира посещение в Русия, за да обсъди въпроси, свързани с доставките, и дали Унгария може да очаква непрекъснати доставки на петрол въпреки текущите събития.

Припомняме, че преди дни украинският участък от нефтопровода "Дружба", който снабдява Унгария и Словакия, ще бъде ремонтиран до края на април. Той добави, че тръбопроводът няма да е напълно възстановен към тази дата, тъй като това е дълъг процес, но ще е достатъчно функционален, за да потече през него отново петрол. "Както обещахме, ще бъде ремонтиран до края на април, не напълно, но достатъчно, за да заработи", каза Зеленски.

Елин Димитров Отговорен редактор
Унгария петролопровод Володимир Зеленски война Украйна нефтопровод Дружба Петер Мадяр
