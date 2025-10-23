Вие презюмирате, че управляващите са пациенти

Думите от заглавието са на д-р Николай Михайлов, бивш депутат и психиатър по професия - той ги изрече в студиото на сутрешния блок на bTV.

"Нито единият може с другия, нито другия може с първия - двамата са конкуренти. Имат едно нещо, което имат да разделят, но не могат - делят хегемонията над българската политическа сцена", коментира Михайлов отношенията между Бойко Борисов и Делян Пеевски.

"Всички знаят, че Пеевски се е устремил към една заветна цел", добави Михайлов, визирайки желанието на Пеевски да стане номер едно в политиката ни и да установи властова хегемония.

Психиатърът посочи и друго: "Как си представяте, че г-н Борисов няма да сънува и бленува реабилитация на премиерския стол". Според него, лидерът на ГЕРБ не може да се примири, че не е министър-председател, а такъв е Росен Желязков - но Пеевски не позволява на Борисов да седне на премиерския стол, според Михайлов. И предупреди, че има "марш" на Пеевски в електоралната подкрепа. Трудно постижимо е Пеевски да стане първа политическа сила, според Михайлов, но такава е паниката в ГЕРБ. "Кражба на клиентела от ГЕРБ и други партии" - това е отговорът на психиатъра какво става