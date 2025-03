Пожар в луксозен жилищен комплекс в центъра на Москва (ВИДЕО)

Огромен пожар е избухнал в луксозен жилищен комплекс "Роза Роса" в центъра на Москва. Огънят е обхванал покрива и горните етажи на сградата. Причината за пожара все още не е известна. Няма и информация за пострадали. По данни на Министерството на извънредните ситуации гори покрива на 6-етажна сграда, като пожарът все още не е потушен. Димът се вижда от почти целия град.

“На място работят противопожарни и спасителни екипи. Информацията се уточнява", съобщиха от руското Министерство на извънредните ситуации.

A luxury residential complex, Roza Rossa, is on fire in central Moscow. The blaze has engulfed the roof and upper floors of the building.



The cause of the fire is still unknown, and information about any casualties is being clarified. pic.twitter.com/w0Sw8fbhvl