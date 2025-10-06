Терорът продължава: Летището в Осло спря работа заради дронове

Летището в норвежката столица Осло временно спря кацанията рано тази сутрин, след като беше получена информация за забелязани в близост дронове. Няколко пристигащи полета са били отклонени или забавени, след като около полунощ пилот на норвежката авиокомпания съобщи на полицията, че е забелязал три до пет дрона, докато се приближавал до летището.

Норвежката новинарска агенция отбелязва, че не е било получено потвърждение за наличието на дронове. Работата на летището е била подновена.

През последните седмици работата на европейската авиация беше затруднена, след като дронове бяха забелязани в близост до летищата в Копенхаген и Мюнхен.

Още: Летището в Мюнхен възобнови работа, след като 17 полета бяха анулирани заради дронове

🚨 JUST IN: At around midnight, two flights were observed delaying their landing in Oslo in 🇳🇴Norway, flying in loops. Individuals including a pilot report seeing multiple drones. Drones were already observed over Oslo and across Europe recently, raising serious concerns. pic.twitter.com/TfQaWCpHkI — OSINTGlobal (@KJ_X23) October 6, 2025