06 октомври 2025, 09:55 часа 337 прочитания 0 коментара
Терорът продължава: Летището в Осло спря работа заради дронове

Летището в норвежката столица Осло временно спря кацанията рано тази сутрин, след като беше получена информация за забелязани в близост дронове. Няколко пристигащи полета са били отклонени или забавени, след като около полунощ пилот на норвежката авиокомпания съобщи на полицията, че е забелязал три до пет дрона, докато се приближавал до летището.

Норвежката новинарска агенция отбелязва, че не е било получено потвърждение за наличието на дронове. Работата на летището е била подновена.

През последните седмици работата на европейската авиация беше затруднена, след като дронове бяха забелязани в близост до летищата в Копенхаген и Мюнхен.

Още: Летището в Мюнхен възобнови работа, след като 17 полета бяха анулирани заради дронове

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
летище Осло дронове информация 2025
