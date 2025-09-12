Тръмп плаши Китай и Индия с нови мита, за да притисне Русия

Президентът Доналд Тръмп заяви пред европейски официални лица, че е готов да наложи нови мита за Индия и Китай, за да принуди диктатора Владимир Путин да седне на масата за преговори с Украйна – но само ако страните от ЕС направят същото. Тръмп отправи искането, когато призова за среща с висши служители на САЩ и ЕС във Вашингтон, според хора, запознати с дискусията, които пожелаха да останат анонимни, тъй като обсъждаха частни разговори. САЩ са съгласни да въведат мита, идентичен с този, наложен от Европа на двете страни, заяви един от източниците.

Предложението представлява предизвикателство, като се има предвид, че няколко държави, включително Унгария, са блокирали по-строги санкции на ЕС срещу енергийния сектор на Русия в миналото. Такива мерки биха изисквали подкрепата на всички държави членки.

Други потенциални мерки, обсъждани от представители на САЩ и ЕС, включват по-нататъшни санкции срещу руския „сенчест флот“ от петролни танкери, както и ограничения върху банките, финансовия сектор и големите петролни компании, според източниците. Още: Американските компании в Китай ще пострадат от митата на Тръмп: Ново проучване

Дори Тръмп се сети, че Кремъл не иска мир?

Предложението на Тръмп, за което за първи път съобщи Financial Times, идва след като крайният срок, който той даде на Путин да проведе двустранна среща с украинския президент Володимир Зеленски, изтече без индикации, че руският диктатор, който се срещна с Тръмп в края на миналия месец в Аляска, е искрено заинтересован от участие в преговори за мир лице в лице.

Вместо това Москва засили бомбардировките си в Украйна, като при удари във вторник загинаха най-малко двайсет възрастни пенсионери, докато получаваха пенсиите си в източна Украйна.

Всяко действие на САЩ в крайна сметка ще зависи от Тръмп, който досега се въздържа да накаже Русия директно, въпреки че изтече няколко самоналожени крайни срока и Путин продължава да се съпротивлява на преговори за прекратяване на войната. Тръмп обаче вече удвои митата за Индия до 50% заради продължаващите й покупки на руски петрол. Още: САЩ се канят да сринат руската икономика през мита за купувачите на петрол от Русия

По-късно във вторник Тръмп написа в социалните медии, че САЩ и Индия продължават преговорите за премахване на търговските бариери и изрази оптимизъм, че двете страни ще постигнат споразумение за разрешаване на спора си. Той също така заяви, че очаква с нетърпение да „говори с моя добър приятел“ премиерът Нарендра Моди в следващите седмици.

Предложението на Тръмп за мито контрастира с по-мекия тон, който той зае през последните месеци по отношение на Китай, като част от очевидните усилия да си осигури среща на върха с президента Си Дзинпин и търговско споразумение с втората по големина икономика в света. Миналия месец той удължи паузата на по-високите мита върху китайските стоки до началото на ноември, което стабилизира търговските връзки. Още: Индия: Ще купуваме руски петрол въпреки митата на Тръмп. САЩ: Да видим колко дълго ще ни плащате

Реакцията

Си вероятно ще предприеме ответни мерки срещу всяко ескалиране на конфликта. Китайският износ показа устойчивост въпреки 55-процентното облагане на доставките за САЩ, което показва, че Пекин има възможност да издържи на по-големи загуби. За Тръмп връщането към ответни мерки може да дестабилизира доставките на рядкоземни елементи от Китай, които са от критично значение за американското производство на всичко – от мобилни телефони до ракети.

Такъв сценарий би застрашил и всяка среща между Тръмп и китайския лидер, която двете страни се опитват да организират и която може да се състои още следващия месец в рамките на голяма среща на върха в Южна Корея.

Китайското външно министерство не отговори веднага на искането за коментар относно последното предложение на Тръмп за мито.

Делегация от представители на ЕС посещава Вашингтон тази седмица, за да се срещне с американските си колеги и да обсъди възможностите за съвместни действия, с които да се окаже натиск върху Русия да прекрати войната срещу Украйна и да започне преговори с Киев. Още: Тръмп поиска от Върховния съд да спаси митата му

Премиерът на Украйна Юлия Свириденко, която също се включи в дискусиите, заяви в публикация в социалните медии, че е призовала партньорите на Киев да насочат вниманието си към сенчестата флота, големите петролни компании, рафинериите, търговците и другите посредници.

Дискусиите се провеждат, докато ЕС обсъжда съдържанието на 19-ия пакет от санкции, съобщи по-рано Bloomberg.

Москва вече е подложена на тежки санкции както от САЩ, така и от Европа, но успява да избегне част от тяхното въздействие, като се снабдява с ограничени стоки от Китай и други трети страни, както и като намира клиенти за петрола и газа си в Пекин, Индия и други места.

Но тъй като руската икономика показва все повече признаци на напрежение, мерките, насочени към тези доставки и източници на жизненоважни приходи, вероятно ще увеличат натиска върху военната машина и финансите на Москва. Още: Призна ли ЕС, че заради Украйна е сключил лоша сделка с Тръмп за митата?

Превод: Ганчо Каменарски