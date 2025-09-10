Полското външно министерство е призовало временно управляващия посолството на Русия в Полша Андрей Ордаш, потвърди той самият пред контролираната от Кремъл руска информационна агенция РИА Новости. Ордаш определи твърденията на полските власти за руския произход на дроновете, свалени над територията на Полша, като безпочвени. "Не са представени доказателства, че тези дронове са руски", заяви той.

Информацията беше потвърдена пред Polsat News от говорителя на полското външно министерство Павел Вронски. Той поясни, че Ордаш е "извикан в Министерството на външните работи и ще му бъде връчена протестна нота".

Допълнено: Андрей Орбаш на излизане от сградата на полското МВнР заяви, че дроновете, които тази нощ многократно са нарушили въздушното пространство на Полша, са дошли от Украйна. "Знаем едно нещо – тези дронове са летели от украинска посока", заяви той.

От своя страна оперативното командване на полските въоръжени сили нарече нарушаването на въздушното пространство на Полша "акт на агресия, който представлява реална заплаха за безопасността на гражданите". НАТО обаче не счита инцидента за заплаха, съобщи Ройтерс.

Полският президент вече обяви, че свиква заседание на Съвета за национална сигурност като се проучва възможността за позоваване на член 4 от договора на НАТО. Според него държавите членки на алианса са длъжни да се консултират помежду си, ако териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на някоя от тях са застрашени.

