Нови руски военни похвати и тактика за победа в Украйна (ВИДЕО)

Друга "иновация" - руснаците са почнали да правят "пашкули", изградени от трева, клони и термоодеяла, с които да се крият от украинските дронове, да не бъде засечена топлинната сигнатура на войниците. Колко работи този "похват" е отделен въпрос (СНИМКИ)!

На този фон видеоклип, показващ военнопленници на украинската армия, демонстрира богатото разнообразие на "ангажирани" от руската армия – има човек дори от Непал. За сметка на това в този видеоклип няма жители на Москва или Санкт Петербург:

Mercenary from Nepal in the Russian army, surrendered into Ukrainian captivity.https://t.co/vSwRtwnoJC pic.twitter.com/HGd7TxhJAE