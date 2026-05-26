Русия твърди, че е открила мини на НАТО на танкер, дошъл от Европа (ВИДЕО)

Руските власти заявиха, че са открили две мини върху корпуса на газовия танкер "Арениус", отплавал от Антверпен и пристигнал в пристанището Уст Луга, югозападно от Санкт Петербург. Според Федералната служба за сигурност (ФСБ) взривните устройства са били открити при проверка на подводната част на корпуса. Руската служба твърди, че става дума за "взривни вещества, наподобяващи магнитни морски мини", вероятно произведени в страна от НАТО.

По данни на руските власти всяка от мините е съдържала около 7 килограма взривни вещества. ФСБ заяви, че е "предотвратила терористична атака“, съобщава ТАСС.

Russia's FSB claims divers found two magnetic limpet mines attached to the hull of the LPG tanker Arrhenius at the Baltic port of Ust-Luga.



The devices, each containing around 7 kg of explosives, were placed near the engine room and defused by Russian security services.… pic.twitter.com/cYBqgetTVs — Clash Report (@clashreport) May 26, 2026

Танкерът, плаващ под либерийски флаг, е пристигнал в Уст Луга на 20 май и е трябвало да продължи към турското пристанище Самсун.

Още: Руската централна банка подаде нов иск в съда на ЕС заради замразените руски активи

Руските служби твърдят още, че капитанът на кораба е заявил при разпит, че плавателният съд е останал на котва в пристанището на Антверпен за 36 часа, "уж поради стачка на пристанищни работници".

По случая е образувано наказателно разследване. Москва настоява, че е "абсолютно изключено" мините да са били поставени на руска територия.

Русия ще продава големи петролни пристанища, за да запуши дупката в бюджета