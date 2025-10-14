Предимно чужденци: 5,7 милиона души живеят в абсолютна бедност в Италия

Италианският национален статистически институт - ISTAT отчита, че през 2024 г. над 2,2 милиона семейства живеят в абсолютна бедност, което представлява 8,4% от семействата, общо 5,7 милиона души, или 9,8% от жителите на Италия, предаде италианската информационна агенция ANSA.

Разпространението на абсолютна бедност сред семействата с поне един чужденец е 30,4%, като се повишава до 35,2% сред семействата, съставени изключително от чужденци, докато спада до 6,2% за семействата, съставени изключително от италианци.

Това е, което се подчертава в доклада на ISTAT за бедността, в който се посочва, че 1,28 милиона непълнолетни и 15,6% от семействата от работническата класа живеят в абсолютна бедност. ОЩЕ: Проучване: Румъния е най-бедната страна в Евросъюза, но в България продължителността на живота е най-ниска