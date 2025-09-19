Преподавате на руски, край с парите от държавата: Естония реши за частните училища

Естония прекратява финансирането на училища в страната, които преподават на руски език. Това стана ясно от съобщение, направено от естонския министър на образованието Кристина Калас. Става въпрос за частните училища в Естония.

Още: Путин с указ: Ще прави руския език международен вместо английския

Според казаното от Калас, цитирано от беларуската опозиционна медия NEXTA, естонската държава ще финансира само частни учебни заведения, които преподават на естонски език. Съгласно заявеното от Калас, това ще предотврати абсурдната ситуация, в която общинските и държавните училища в Естония не получават държавни пари, защото преподават (на) руски език, докато частните получават.

През 2022 г. естонският парламент прие закон, налагащ пълен преход в Естония към образование на естонски език. Реформата беше силно насърчавана от Кая Калас, която по това време беше министър-председател на страната. Сега Кая Калас е зам.-председател на ЕК и външен министър на ЕС. Баща ѝ Сийм Калас е бивш министър-председател на Естония (2002–2003 г.) и бивш еврокомисар по транспорта (2004–2014 г.), от 2024 година вече не е част от активната политика, след като се кандидатира, но не успя да спечели изборите за президент на Естония.

Още: Митрофанова обяви какви са плановете ѝ в България, направи признание за руския език