При малко над 45% преброяване: Основният противник на Орбан печели конституционно мнозинство*

12 април 2026, 22:14 часа 1417 прочитания 0 коментара
Основната опозиционна партия в Унгария - "Тиса", водена от Петер Мадяр, вече има конституционно мнозинство в унгарския парламент. "Тиса" взема 135 депутатски места от общо 199 в унгарския парламент. В унгарската избирателна система обаче има сериозни особености и сегашният резултат още не дава успокоение на унгарската опозиция - НАУЧЕТЕ ЗАЩО: Първи данни от Унгария: Орбан е пътник, Мадяр взема пълно мнозинство - битката тепърва предстои*

Далеч назад остава "Фидес" на сегашния унгарски премиер Виктор Орбан - с 57 депутати, а дясната популистка "Нашата родина" е на трето място, със 7 депутати - това сочат данните от преброяването на живо. Тази партия декларира, че няма да работи с никого в новия унгарски парламент, но в миналото често е гласувала така, както е изгодно на Орбан.

* Малко след това беше направена нова актуализация - при 53,45% преброени бюлетини, "Тиса" вече има 136 депутатски места, а "Фидес" - само 56.

Изборите са смятани за ключови за политическото бъдеще на страната и за най-голямото предизвикателство за управлението на премиера Виктор Орбан, който е на власт в страната от 16 години. За изборите тази година са се регистрирали най-голям брой избиратели, а броят на гласувалите по пощата също е достигнал рекордни нива - близо 224 000 души, посочва Унгарската национална избирателна служба. Младите хора, които гласуваха за първи път, се посрещат във всяка избирателна секция със символичен подарък - плетена гривна в националните цветове на Унгария, за да се подчертае значението на тяхното участие в демократичния процес.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
