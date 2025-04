При показани с ВИДЕА лъжи за цивилни: Митрофанова "брои" убити от Украйна руски деца

"През последната седмица, от 7 до 13 април, при атаки на украинските формирования срещу руски цивилни цели са пострадали 10 деца, две от които са загинали. Най-малкото ранено дете е едва на шест месеца". Така започва публикация на руското посолство в България в официалния му профил във Facebook, с която явно се цели прехвърляне на вината за неслучващия се мир в Украйна на украинската страна.

Доказани руски лъжи

Руските твърдения не са подкрепени с никакви доказателства - за разлика от видеокадри, които много добре показват как руската пропаганда лъже брутално за отношението на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) към руските цивилни по време на операция "Курск". Предлагаме три видеа от немалко, които излязоха в социалните мрежи - "обикновени руснаци" говорят пред камерите на руски пропагандисти за "ужаса от нацистиките", но същите тези "обикновени руснаци" преди това приемат и се радват на осигурена от ВСУ за тях хуманитарна помощ, след като руските власти не си мърдат пръста да ги евакуират:

Russian diplomats are known for their lies, but ordinary civilians are not far behind them. The same woman, who was brought humanitarian aid by Ukrainian soldiers in the Kursk region, is now sitting and telling how terrible these Ukrainians are and how they kill everyone. As she… pic.twitter.com/MqdIaIRQIj — WarTranslated (@wartranslated) April 14, 2025

Residents of Sudzha are telling what seems to be a foreign correspondent how it really was when Ukrainian fighters took the town. Unsurprisingly, their accounts differ sharply from the staged tales of "Polish mercenary rapists" filmed by Russian propaganda in Sudzha. pic.twitter.com/KRNN31ULRB — WarTranslated (@wartranslated) March 28, 2025

An elderly couple in the Kursk region talks about the "terrible Ukrainians." However, the Ukrainian commandant's office had previously filmed them after they received humanitarian aid, and at that time, they spoke very differently about the Ukrainian army. pic.twitter.com/GvSeVrSQYN — WarTranslated (@wartranslated) March 26, 2025

Руските твърдения сега

"Общо 104 цивилни са пострадали от нацисткия обстрел през изминалата седмица: 85 души са ранени, включително 8 непълнолетни, 19 души са загинали, включително 2 деца. Общо през последните седем дни ВСУ са изстреляли най-малко 2050 боеприпаса по цивилни цели на руска територия", гласи друга част от информацията на руското посолство в България, без нито една снимка или видео, които да доказват твърденията.

За сравнение - в Суми и в Кривой Рог много ясно беше показано със снимки и видеа какво направиха руснаците, колко деца и колко цивилни избиха със своите ракети (вижте в активните линкове върху ключовите думи "Суми" и "Кривой Рог"):